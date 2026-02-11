Yılmaz Tunç kimdir? Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaç yaşında, nereli?

Yılmaz Tunç, Türk siyasetinin tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar Meclis'te ve Adalet Bakanlığı görevinde aktif rol aldı. 2007'den 2023'e kadar AK Parti Bartın Milletvekili olarak görev yapan Tunç, TBMM'deki çeşitli komisyon ve başkanvekilliği görevleriyle de öne çıktı. 2023-2026 yılları arasında Adalet Bakanlığı koltuğunda bulunan Tunç, bu süre zarfında hukuk ve siyaset alanında aldığı kararlarla kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yılmaz Tunç ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971'de Bartın'ın Ulus ilçesinde doğmuş Türk hukukçu ve siyasetçidir. 2007'den 2023'e kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Bartın milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. 2022-2023 yılları arasında TBMM AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütmüş, 2023-2026 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

YILMAZ TUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Tunç, 1 Şubat 1971 doğumlu olduğundan 11 Şubat 2026 itibarıyla 55 yaşındadır.

YILMAZ TUNÇ NERELİ?

Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi doğumludur.

YILMAZ TUNÇ'UN KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tunç, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Serbest avukatlık ve İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı yapmıştır. AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Siyasi-Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

TBMM'de 5 dönem Bartın milletvekilliği yaparken Adalet Komisyonu üyesi, sözcüsü ve Başkanvekili olarak görev almış, 2020-2022 yıllarında Adalet Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 2022-2023 yıllarında TBMM AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiş, 2023-2026 yıllarında ise Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve üç çocuk babasıdır.