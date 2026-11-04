Yeraltı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Yeraltı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeraltı dünyasının acımasız gerçekleri arasında şekillenen çarpıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Suç, aşk ve dram unsurlarını bir araya getiren dizi için izleyiciler, “Yeraltı” 22. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor. Yeraltı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YERALTI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YERALTI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan’ın ölümü, Bozo ile Rüzgar’ı aynı acıda buluşturur. İki eski dost, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçer. Bozo, saldırıyı Rüstem’in düzenlediğinden emindir. Ancak buluşma yerlerini içeriden birinin haber vermiş olması, Rüzgar’ın en yakınındaki adamlara duyduğu güveni sarsar. Öte yandan Rüstem, yeni bir saldırı planını devreye sokar. Yeraltı’nda Bozo’nun gücü tartışılmaya başlanırken peş peşe düzenlenen saldırılar, ailesini ve en yakınındaki isimleri de hedef alır. Haydar Ali ise yaşananların arkasında Rüstem’den daha güçlü birilerinin olabileceğinden şüphelenir. Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, giderek büyüyen tehlike karşısında harekete geçer. Hasan’ın kaybıyla sarsılan Bozo, sevdiklerini korumak için daha sert kararlar almaya başlar. Yıldırım’ın Ada’nın okuluna giderek Derya’yla görüşmesi de öfkesini artırır. Diğer tarafta Sultan ile Haydar Ali’nin çocuk sahibi olma kararı, Ceylan için beklenmedik ve sarsıcı bir gelişmedir. Haydar Ali ise bir yandan evliliğinde yeni bir sayfa açmaya çalışırken diğer yandan Yeraltı’nda başlayan savaşın ortasında kalır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haydar Ali’nin Yıldırım’la yüzleşmesinin ardından, Bozo ile Rüzgar arasındaki savaş yeni bir boyut kazanır. Babasının kendisinden habersiz yaptıklarını öğrenen Rüzgar, büyük bir öfkeyle hesap sorarken Bozo da bu savaşın yalnızca ikisini ilgilendirmediğinin farkındadır. İki eski dost arasındaki düşmanlık sürerken, Yeraltı’nda bu durumu fırsata çevirmek isteyenler harekete geçmeye başlar. Öte yandan Bozo, Ada’nın güvenliği için her şeyi kontrol altında tutmaya çalışırken, kızının istekleriyle kendi kararları arasında kalır. Derya ve Ada’nın evde kalmaya devam etmesi ise Ceylan ile Bozo arasındaki huzursuzluğu artırır. Ceylan, Bozo’nun hem Derya’yla hem de Ada’yla ilgili aldığı kararlarda kendisini ne kadar dikkate aldığını sorgulamaya başlar.

Sultan ile Haydar Ali’nin evliliğinde ise sorunlar devam eder. Haydar Ali’nin geçmişiyle ilgili cevaplanmamış sorular Sultan’ı rahatsız ederken, ikili birbirlerine yaklaşmanın bir yolunu arar. Ancak Sultan’ın evliliklerine dair beklentileri, Haydar Ali’yi hiç hazırlıklı olmadığı yeni bir durumla karşı karşıya bırakır.

Bozo ile Rüzgar’ın çatışmasını fırsat bilen Rüstem’in Yeraltı’nda güç toplamaya başlaması, iki taraf için de yeni bir tehdit oluşturur. Herkes kendi hesabını yaparken Bozo ile Rüzgar, yıllardır tanıdıkları bir ismin yanında yeniden karşı karşıya gelir. Bu buluşmada konuşulanlar, ikisinin de geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Peki Bozo ile Rüzgar arasındaki savaşta asıl tehlike birbirleri mi, yoksa ikisinin de henüz fark etmediği başka bir düşman mı?