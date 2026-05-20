Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yeraltı dünyasının acımasız gerçekleri arasında şekillenen çarpıcı bir aşk öyküsünü ekrana taşıyor. Suç, aşk ve dram unsurlarını bir araya getiren dizi için izleyiciler, “Yeraltı” 17. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yer aldığı “Yeraltı” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başarılı isimlere Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak eşlik ediyor. Dizi, farklı hayatlara sahip karakterleri ortak bir geçmiş ve derin duygusal bağlarla aynı hikâyede buluşturuyor.

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yeraltı, derin devlet tarafından mafya yapılanmasının içine sızdırılan bir adamın, narkotik suç şebekeleri ve İstanbul kartelleri arasında sıkışıp kalan hayatını merkezine alıyor. Görev ile vicdan arasında kalan bu karakter için aşk, zamanla her şeyin önüne geçen zorlu bir sınava dönüşüyor.

İki erkek arasında kalan güçlü bir kadın karakterin, kalbiyle mantığı arasında verdiği çetin mücadele dizinin duygusal temelini oluşturuyor. Suç dünyasının karanlığında filizlenen bu aşk hikâyesi, ağır bedelleri olsa da vazgeçilemeyen bir tutkunun izini sürüyor.Yeraltı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YERALTI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU

Haydar Ali’nin Kartal’la karşı karşıya gelmesi, Yeraltı’nda tüm dengeleri değiştirecek büyük bir kırılmanın başlangıcı olur. Boğazın ortasında başlayan bu hesaplaşmada, Haydar Ali yalnızca düşmanıyla değil, kendi kaderiyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Öte yandan Bozo’nun Haydar Ali’ye yönelik planları bambaşka bir boyuta taşınır. Haydar Ali için artık yeni bir yol açılırken, bu yolun onu nereye sürükleyeceği belirsizdir. Verilecek kararlar, yalnızca bugünü değil herkesin geleceğini etkileyecektir.

Ceylan, Haydar Ali’nin gerçekten gitmeye niyetli olduğunu hissederken, bunu kabullenmekte zorlanır.

Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir.

Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.

Yeraltı’nın kapıları Haydar Ali için ilk kez aralanırken, atacağı adım onu gerçekten tek güç mü yapacak… Yoksa geri dönüşü olmayan bir karanlığın içine mi sürükleyecek?

YERALTI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kartal’ın Ceylan’ı kaçırması, Yeraltı’nda tüm dengeleri altüst eder. Bozo ilk kez bu kadar büyük bir çıkmazın içine sürüklenirken, Haydar Ali silahsız ve tek başına çıktığı yolda Ceylan’ı kurtarmak için ölümle burun buruna gelir. Ancak bu kurtuluş, yıllardır saklanan gerçeklerin de açığa çıkmasına neden olacaktır.

Dağ evinde sıkışıp kalan Ceylan ile Haydar Ali arasında artık kaçacak hiçbir yer kalmaz. Ceylan, Bozo ile yaptığı evliliğin ardındaki gerçeği ve istihbaratla yaptığı anlaşmayı ilk kez tüm çıplaklığıyla anlatırken, Haydar Ali geçmişe dair bildiğini sandığı her şeyi yeniden sorgulamaya başlar.

Öte yandan Bozo, yaşananların ardından yalnızca Kartal’la değil, kendi evliliğiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Ceylan’ın istediği hayat ile Bozo’nun kurduğu dünya arasındaki uçurum giderek büyürken, ikili arasında geri dönülmesi zor bir kırılma yaşanır.

Sultan ile Haydar Ali cephesinde ise duygusal dengeler tamamen değişir. Sultan’ın attığı adım, Haydar Ali’nin hayatında yeni bir kapı aralarken; Ceylan için bazı gerçeklerle yüzleşmek her zamankinden daha ağır hale gelir.

Ancak yaşananların ardından bazı dengeler geri dönülmez biçimde değişir. Haydar Ali, öğrendiği gerçeklerle birlikte artık bambaşka bir yol ayrımının eşiğine gelir.