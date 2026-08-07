Yeni Parti seçim anketi sonucu ne, Yeni Parti seçim anketi oy oranı kaç?

Yeni Parti’nin seçim anketlerindeki son durumu, siyasi gündemi yakından takip edenlerin gündeminde. Anket sonuçlarına göre partinin oy oranının ne olduğu merak edilirken, “ Yeni Parti seçim anketi sonucu ne, Yeni Parti yüzde kaç oy alıyor?” sorularına yanıt aranıyor.

SONAR ANKETİ SONUÇLARI: YENİ PARTİ BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

SONAR Araştırma’nın Sözcü TV’de açıklanan son seçim anketi sonuçları siyasi gündeme damga vurdu. “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada, YENİ Parti dikkat çeken bir oy oranına ulaşarak birinci sıraya çıktı. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla birlikte YENİ Parti’nin oy desteği yüzde 34,3 olarak ölçüldü.

Araştırmanın sonuçlarına göre YENİ Parti, hem kararsızlar dağıtılmadan önce hem de dağıtıldıktan sonraki tabloda ilk sırada yer aldı. AKP ise YENİ Parti’nin ardından ikinci sırada bulunurken, anket sonuçları seçmen tercihlerindeki değişim açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

YENİ PARTİ’NİN OY ORANI YÜZDE 34,3 OLDU

SONAR Araştırma’nın çalışmasında kararsızlar dağıtılmadan önce YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 24,1 olarak belirlendi. Aynı ölçümde AKP’nin oy oranı yüzde 21,2 oldu.

Kararsız seçmenlerin partilere dağıtılmasının ardından YENİ Parti’nin oy oranı yüzde 34,3’e yükseldi. AKP ise yüzde 30,3 seviyesinde kaldı. Böylece YENİ Parti, AKP’nin yaklaşık 4 puan önünde yer alarak araştırmanın ilk sırasında bulundu.

Anket sonuçları, seçmenlerin mevcut siyasi tercihlerindeki değişim ihtimalini ve muhalefet cephesindeki yeni siyasi yapılanmaların oy potansiyelini de gündeme taşıdı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ANKETİNDE ERDOĞAN İLK SIRADA

Araştırmada katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de bir soru yöneltildi. “Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimin kazanmasını istersiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, parti tercihinden farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Açık uçlu olarak yöneltilen soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 27,4 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 11,4 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Özgür Özel yüzde 11, Mansur Yavaş ise yüzde 10,2 oranında destek gördü.

Böylece cumhurbaşkanlığı tercihinde Erdoğan’ın, partisinin genel seçimlerdeki oy oranının üzerinde bir desteğe sahip olduğu görüldü.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 59,4

SONAR araştırmasında seçmenlere erken seçim konusundaki düşünceleri de soruldu. “Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 59,4’ü “Evet” yanıtını verdi.

Erken seçime karşı çıkanların oranı ise yüzde 32,9 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan sonuç, araştırmaya katılanların önemli bir bölümünün mevcut seçim takviminin öne çekilmesinden yana olduğunu gösterdi.

“SONUÇLAR ANLIK BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ”

Roj Girasun, Yeni Parti’nin Rawest Araştırma’nın çalışmalarında da ilk sırada çıktığını belirterek kamuoyu araştırmalarının mevcut siyasi tablonun yalnızca belirli bir andaki görünümünü yansıttığını vurguladı.

Girasun, anket sonuçlarının değişmez bir seçim sonucu gibi değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, mevcut verilerin “anlık bir ekran görüntüsü” olduğunu ifade etti. Bu nedenle seçim sürecinde seçmen davranışlarının değişebileceği ve bugünkü oy oranlarının sandık sonucunu doğrudan garanti etmediği belirtildi.

SONAR ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN TABLO

SONAR Araştırma’nın son çalışması, YENİ Parti’nin yüzde 34,3’lük oy oranıyla ilk sıraya çıkması, AKP’nin yüzde 30,3 ile ikinci sırada bulunması ve cumhurbaşkanlığı tercihinde Erdoğan’ın yüzde 27,4 ile öne çıkması açısından dikkat çekti.

Araştırmada ayrıca erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 59,4 seviyesinde olması, seçmenin önemli bir bölümünde siyasi değişim beklentisi bulunduğuna ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Ancak anket sonuçlarının belirli bir dönemdeki seçmen eğilimini yansıttığı ve seçim gününe kadar siyasi gelişmelerin tercihleri değiştirebileceği de vurgulandı.