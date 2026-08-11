Yeni Parti çerçeve yasayı imzaladı mı? YENİ Parti’den hangi milletvekilleri çerçeve yasaya hayır dedi?
Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 467 oyla kabul edildi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in “evet” yönündeki açıklamasına karşın, partiden 54 milletvekili yasaya “hayır” oyu verdi. Peki, YENİ Parti’den hangi milletvekilleri çerçeve yasaya hayır dedi? Detaylar...
Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul’daki oturumda YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi ve parti yöneticilerinin kanuna “evet” oyu vereceğini açıklarken, milletvekillerinin ise kendi kararlarını vereceğini belirtti. Yapılan açık oylamada teklif 467 kabul oyuyla Meclis’ten geçti. YENİ Parti’de ise 54 milletvekili ret oyu kullandı. Peki, YENİ Parti’den hangi milletvekilleri çerçeve yasaya hayır dedi? Detaylar haberimizde.
YENİ PARTİ ÇERÇEVE YASAYI İMZALADI MI?
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kendisi ve yönetici arkadaşlarının Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne “evet” diyeceğini açıkladı. Özel, alınan kararın tüm partiyi kapsamadığını ve milletvekillerinin kendi kararlarını vereceklerini ifade etti.
Dolayısıyla Genel Kurul’daki süreçte söz konusu olan bir “imza” değil, teklifin tamamına yönelik yapılan açık oylamada kullanılan oy oldu. Özel, parti yöneticileriyle birlikte “evet” yönünde tutum alacağını açıklarken, YENİ Parti milletvekillerinin tamamının aynı yönde oy kullanmadığı görüldü.
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan açık oylamada çerçeve yasa 467 milletvekilinin kabul oyuyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı.
YENİ Parti’nin parlamentoda 91 sandalyesi bulunurken, verilen bilgilere göre 35 milletvekili “kabul”, 54 milletvekili ise “ret” oyu kullandı. Ayrıca YENİ Parti’den 2 milletvekili oylamaya katılmadı.
YENİ PARTİ’DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇERÇEVE YASAYA HAYIR DEDİ?
YENİ Parti’de çerçeve yasaya ilişkin açık oylamada 54 milletvekili “ret” oyu kullandı. Yasaya hayır diyen milletvekilleri ve seçim bölgeleri şöyle:
İzzet Akbulut – Burdur
Servet Mullaoğlu – Hatay
Eylem Ertuğ Ertuğrul – Zonguldak
Hikmet Yalım Halıcı – Isparta
Cumhur Uzun – Muğla
Murat Çan – Samsun
Hasan Öztürk – Bursa
Sibel Suiçmez – Trabzon
Deniz Yavuzyılmaz – Zonguldak
Ayhan Barut – Adana
Cemal Enginyurt – İstanbul
İbrahim Arslan – Eskişehir
Süreyya Öneş Derici – Muğla
Melih Meriç – Gaziantep
Salih Uzun – İzmir
Seyit Torun – Ordu
Şeref Arpacı – Denizli
Uğur Bayraktutan – Artvin
Murat Bakan – İzmir
Mahmut Tanal – Şanlıurfa
Fethi Açıkel – İstanbul
Elvan Işık Gezmiş – Giresun
İsmail Atakan Ünver – Karaman
Mehmet Tahtasız – Çorum
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu – İstanbul
Barış Karadeniz – Sinop
Reşat Karagöz – Amasya
Mustafa Erdem – Antalya
Ümit Özlale – İzmir
Fahri Özkan – Kırklareli
Deniz Yücel – İzmir
Seda Kaya Ösen – İzmir
Ednan Arslan – İzmir
Aşkın Genç – Kayseri
Ayça Taşkent – Sakarya
Aliye Coşar – Antalya
Suat Özçağdaş – İstanbul
Gizem Özcan – Muğla
Talat Dinçer – Mersin
Orhan Sümer – Adana
Veli Ağbaba – Malatya
Nurhayat Altaca Kayışoğlu – Bursa
Ensar Aytekin – Balıkesir
Bekir Başevirgen – Manisa
Süleyman Bülbül – Aydın
Nail Çiler – Kocaeli
Gökçe Gökçen – İzmir
Mühip Kanko – Kocaeli
Metin İlhan – Kırşehir
Evrim Karakoz – Aydın
Tahsin Ocaklı – Rize
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu – Manisa
YENİ PARTİ’DE OYLAMA DAĞILIMI
Parlamentoda 91 sandalyesi bulunan YENİ Parti’de çerçeve yasaya yönelik oylamada 54 milletvekili ret, 35 milletvekili kabul oyu kullandı. YENİ Parti’den 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Böylece Genel Başkan Özgür Özel’in kendisi ve yönetici arkadaşlarının “evet” yönünde oy kullanacağını açıklamasına rağmen, parti grubundaki milletvekillerinin tamamı aynı yönde oy kullanmadı. Özel, Genel Kurul konuşmasında milletvekillerinin kendi kararlarını vereceklerini açıkça belirtti.
ÇERÇEVE YASA OYLAMASINDA PARTİLERİN OY DAĞILIMI
Verilen bilgilere göre çerçeve yasa oylamasında parti bazında kabul oyları şu şekilde gerçekleşti:
AK Parti: 268 milletvekili
DEM Parti: 55 milletvekili
MHP: 44 milletvekili
YENİ Parti: 35 milletvekili
CHP: 29 milletvekili
Yeni Yol Partisi: 16 milletvekili
HÜDA PAR: 4 milletvekili
TİP: 3 milletvekili
DBP: 2 milletvekili
EMEP: 2 milletvekili
DSP: 1 milletvekili
Saadet Partisi: 1 milletvekili
Bağımsız milletvekilleri: 7 milletvekili
Yeniden Refah Partisi’nin 4 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Yeni Yol Partisi’nden 3 milletvekili çekimser oy kullanırken, 16 milletvekili kabul oyu verdi.
ÇERÇEVE YASAYA RET OYU VEREN MİLLETVEKİLLERİ
Oylamada YENİ Parti’den 54 milletvekili ret oyu kullanırken, CHP’den 2 milletvekili de yasaya karşı çıktı. İYİ Parti’nin 29 milletvekili ile Demokrat Parti’nin 1 milletvekili ret oyu kullandı.
Bağımsız milletvekillerinden 1’i de ret yönünde oy verdi.
Oylamaya AK Parti’den 9, YENİ Parti’den 2, DEM Parti’den 1, MHP’den 2, CHP’den 14, Yeni Yol Partisi’nden 1 ve bağımsızlardan 2 milletvekili katılmadı.