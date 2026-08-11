Yeni Parti çerçeve yasayı imzaladı mı? YENİ Parti’den hangi milletvekilleri çerçeve yasaya hayır dedi?

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri tamamlandı. Genel Kurul’daki oturumda YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendisi ve parti yöneticilerinin kanuna “evet” oyu vereceğini açıklarken, milletvekillerinin ise kendi kararlarını vereceğini belirtti. Yapılan açık oylamada teklif 467 kabul oyuyla Meclis’ten geçti. YENİ Parti’de ise 54 milletvekili ret oyu kullandı. Peki, YENİ Parti’den hangi milletvekilleri çerçeve yasaya hayır dedi? Detaylar haberimizde.

YENİ PARTİ ÇERÇEVE YASAYI İMZALADI MI?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında kendisi ve yönetici arkadaşlarının Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne “evet” diyeceğini açıkladı. Özel, alınan kararın tüm partiyi kapsamadığını ve milletvekillerinin kendi kararlarını vereceklerini ifade etti.

Dolayısıyla Genel Kurul’daki süreçte söz konusu olan bir “imza” değil, teklifin tamamına yönelik yapılan açık oylamada kullanılan oy oldu. Özel, parti yöneticileriyle birlikte “evet” yönünde tutum alacağını açıklarken, YENİ Parti milletvekillerinin tamamının aynı yönde oy kullanmadığı görüldü.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan açık oylamada çerçeve yasa 467 milletvekilinin kabul oyuyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı.

YENİ Parti’nin parlamentoda 91 sandalyesi bulunurken, verilen bilgilere göre 35 milletvekili “kabul”, 54 milletvekili ise “ret” oyu kullandı. Ayrıca YENİ Parti’den 2 milletvekili oylamaya katılmadı.

YENİ PARTİ’DEN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇERÇEVE YASAYA HAYIR DEDİ?

YENİ Parti’de çerçeve yasaya ilişkin açık oylamada 54 milletvekili “ret” oyu kullandı. Yasaya hayır diyen milletvekilleri ve seçim bölgeleri şöyle:

İzzet Akbulut – Burdur

Servet Mullaoğlu – Hatay

Eylem Ertuğ Ertuğrul – Zonguldak

Hikmet Yalım Halıcı – Isparta

Cumhur Uzun – Muğla

Murat Çan – Samsun

Hasan Öztürk – Bursa

Sibel Suiçmez – Trabzon

Deniz Yavuzyılmaz – Zonguldak

Ayhan Barut – Adana

Cemal Enginyurt – İstanbul

İbrahim Arslan – Eskişehir

Süreyya Öneş Derici – Muğla

Melih Meriç – Gaziantep

Salih Uzun – İzmir

Seyit Torun – Ordu

Şeref Arpacı – Denizli

Uğur Bayraktutan – Artvin

Murat Bakan – İzmir

Mahmut Tanal – Şanlıurfa

Fethi Açıkel – İstanbul

Elvan Işık Gezmiş – Giresun

İsmail Atakan Ünver – Karaman

Mehmet Tahtasız – Çorum

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu – İstanbul

Barış Karadeniz – Sinop

Reşat Karagöz – Amasya

Mustafa Erdem – Antalya

Ümit Özlale – İzmir

Fahri Özkan – Kırklareli

Deniz Yücel – İzmir

Seda Kaya Ösen – İzmir

Ednan Arslan – İzmir

Aşkın Genç – Kayseri

Ayça Taşkent – Sakarya

Aliye Coşar – Antalya

Suat Özçağdaş – İstanbul

Gizem Özcan – Muğla

Talat Dinçer – Mersin

Orhan Sümer – Adana

Veli Ağbaba – Malatya

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – Bursa

Ensar Aytekin – Balıkesir

Bekir Başevirgen – Manisa

Süleyman Bülbül – Aydın

Nail Çiler – Kocaeli

Gökçe Gökçen – İzmir

Mühip Kanko – Kocaeli

Metin İlhan – Kırşehir

Evrim Karakoz – Aydın

Tahsin Ocaklı – Rize

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu – Manisa

YENİ PARTİ’DE OYLAMA DAĞILIMI

Parlamentoda 91 sandalyesi bulunan YENİ Parti’de çerçeve yasaya yönelik oylamada 54 milletvekili ret, 35 milletvekili kabul oyu kullandı. YENİ Parti’den 2 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Böylece Genel Başkan Özgür Özel’in kendisi ve yönetici arkadaşlarının “evet” yönünde oy kullanacağını açıklamasına rağmen, parti grubundaki milletvekillerinin tamamı aynı yönde oy kullanmadı. Özel, Genel Kurul konuşmasında milletvekillerinin kendi kararlarını vereceklerini açıkça belirtti.

ÇERÇEVE YASA OYLAMASINDA PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Verilen bilgilere göre çerçeve yasa oylamasında parti bazında kabul oyları şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 268 milletvekili

DEM Parti: 55 milletvekili

MHP: 44 milletvekili

YENİ Parti: 35 milletvekili

CHP: 29 milletvekili

Yeni Yol Partisi: 16 milletvekili

HÜDA PAR: 4 milletvekili

TİP: 3 milletvekili

DBP: 2 milletvekili

EMEP: 2 milletvekili

DSP: 1 milletvekili

Saadet Partisi: 1 milletvekili

Bağımsız milletvekilleri: 7 milletvekili

Yeniden Refah Partisi’nin 4 milletvekili ise çekimser oy kullandı. Yeni Yol Partisi’nden 3 milletvekili çekimser oy kullanırken, 16 milletvekili kabul oyu verdi.

ÇERÇEVE YASAYA RET OYU VEREN MİLLETVEKİLLERİ

Oylamada YENİ Parti’den 54 milletvekili ret oyu kullanırken, CHP’den 2 milletvekili de yasaya karşı çıktı. İYİ Parti’nin 29 milletvekili ile Demokrat Parti’nin 1 milletvekili ret oyu kullandı.

Bağımsız milletvekillerinden 1’i de ret yönünde oy verdi.

Oylamaya AK Parti’den 9, YENİ Parti’den 2, DEM Parti’den 1, MHP’den 2, CHP’den 14, Yeni Yol Partisi’nden 1 ve bağımsızlardan 2 milletvekili katılmadı.