Haberler

Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli?

Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan üst düzey görev değişiklikleri eğitim camiasının gündemine oturdu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/19 sayılı karar ile birlikte Türkiye genelinde birçok ilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleştirildi. Peki, Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen üst düzey atamalar kamuoyunun ve eğitim camiasının gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/19 sayılı karar ile birlikte, Türkiye genelinde birçok ilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev değişikliğine gidildi. Peki, Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerinin İl Milli Eğitim Müdürleri yeniden belirlendi. Söz konusu atamalar, eğitim politikalarının sahadaki uygulayıcıları açısından kritik bir süreci de beraberinde getirdi.

Yayımlanan karar doğrultusunda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, daha önce Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın atandı. Bu atama ile birlikte Kocaeli'de eğitim yönetiminde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli?

EMRULLAH AYDIN KİMDİR?

Emrullah Aydın, mesleki kariyerini eğitim ve kamu yönetimi ekseninde şekillendirmiş, uzun yıllara dayanan idari ve akademik birikime sahip bir eğitim yöneticisidir.

1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelen Aydın, ilkokul eğitimini Erzurum'da tamamladı. Ortaöğrenimini İskenderun İmam Hatip Lisesi'nde sürdüren Aydın, üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde tamamlayarak öğretmenlik mesleğine adım attı.

Eğitim yönetimi alanındaki uzmanlığını artırmak amacıyla akademik çalışmalarını sürdüren Aydın, Aydın Üniversitesi'nde "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Bu eğitim, kendisine kamu yönetimi, yerel yönetimler ve eğitim politikalarının uygulanması konularında önemli bir perspektif kazandırdı.

1995 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Emrullah Aydın, İstanbul'un farklı ilçelerinde öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev alarak eğitim projeleri, kurumsal gelişim ve stratejik planlama alanlarında çalışmalara katıldı.

2014 yılında Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Aydın, bu görev süresince eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli idari ve yapısal çalışmalara imza attı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenerek eğitimin toplumsal boyutuna katkı sundu.

EMRULLAH AYDIN KAÇ YAŞINDA

1971 doğumlu olan Emrullah Aydın, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

EMRULLAH AYDIN NERELİ?

Emrullah Aydın, Erzurum'un Oltu ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı

Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha