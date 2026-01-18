Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen üst düzey atamalar kamuoyunun ve eğitim camiasının gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/19 sayılı karar ile birlikte, Türkiye genelinde birçok ilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev değişikliğine gidildi. Peki, Yeni Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü kim oldu? Emrullah Aydın kimdir? Emrullah Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce illerinin İl Milli Eğitim Müdürleri yeniden belirlendi. Söz konusu atamalar, eğitim politikalarının sahadaki uygulayıcıları açısından kritik bir süreci de beraberinde getirdi.

Yayımlanan karar doğrultusunda Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, daha önce Düzce İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emrullah Aydın atandı. Bu atama ile birlikte Kocaeli'de eğitim yönetiminde yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

EMRULLAH AYDIN KİMDİR?

Emrullah Aydın, mesleki kariyerini eğitim ve kamu yönetimi ekseninde şekillendirmiş, uzun yıllara dayanan idari ve akademik birikime sahip bir eğitim yöneticisidir.

1971 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelen Aydın, ilkokul eğitimini Erzurum'da tamamladı. Ortaöğrenimini İskenderun İmam Hatip Lisesi'nde sürdüren Aydın, üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nde tamamlayarak öğretmenlik mesleğine adım attı.

Eğitim yönetimi alanındaki uzmanlığını artırmak amacıyla akademik çalışmalarını sürdüren Aydın, Aydın Üniversitesi'nde "Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim" alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Bu eğitim, kendisine kamu yönetimi, yerel yönetimler ve eğitim politikalarının uygulanması konularında önemli bir perspektif kazandırdı.

1995 yılında öğretmenlik mesleğine başlayan Emrullah Aydın, İstanbul'un farklı ilçelerinde öğretmenlik ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev alarak eğitim projeleri, kurumsal gelişim ve stratejik planlama alanlarında çalışmalara katıldı.

2014 yılında Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Aydın, bu görev süresince eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli idari ve yapısal çalışmalara imza attı. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenerek eğitimin toplumsal boyutuna katkı sundu.

EMRULLAH AYDIN KAÇ YAŞINDA

1971 doğumlu olan Emrullah Aydın, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

EMRULLAH AYDIN NERELİ?

Emrullah Aydın, Erzurum'un Oltu ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.