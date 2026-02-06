Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı! Çankırı, Bursa, Edirne, Adana, Van, Balıkesir yeni Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Çankırı, Bursa, Edirne, Adana, Van, Balıkesir'in yeni il Milli Eğitim Müdürleri atandı. Atanan isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Bu atamalarla birlikte il Milli Eğitim Müdürlüklerine yeni isimler gelmiş oldu.

YENİ ATAMALAR YAYINLANDI

Milli Eğitim'de İl Müdürlüklerine Atama Kararı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

• Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, görevden alınmış,

• Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan IŞIK,

• Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan ÇOKGEZER,

• Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU,

• Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin ARAS,

• Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

• Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin KAL, atanmıştır.

