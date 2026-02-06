Yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı! Çankırı, Bursa, Edirne, Adana, Van, Balıkesir yeni Milli Eğitim Müdürü kim oldu?

Haberler

Güncelleme:
Çankırı, Bursa, Edirne, Adana, Van, Balıkesir'in yeni İl Milli Eğitim Müdürleri atandı. Bu önemli atamalar, eğitim camiasında büyük bir hareketlilik yarattı. Yeni atanan müdürlerin kim olduğu ve hangi ilde görev yapacakları merak konusu oldu.

Çankırı, Bursa, Edirne, Adana, Van, Balıkesir'in yeni il Milli Eğitim Müdürleri atandı. Atanan isimlerin kim olduğu merak konusu oldu. Bu atamalarla birlikte il Milli Eğitim Müdürlüklerine yeni isimler gelmiş oldu.

YENİ ATAMALAR YAYINLANDI
Milli Eğitim'de İl Müdürlüklerine Atama Kararı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

• Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, görevden alınmış,

• Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan IŞIK,

• Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan ÇOKGEZER,

• Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALİREİSOĞLU,

• Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin ARAS,

• Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

• Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin KAL, atanmıştır.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMA

Milli Eğitim Bakanlığı; Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aliresioğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal atandı.

