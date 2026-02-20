Haberler

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz, haftalar süren rekabetin ardından bugün final bölümüyle ekranlara geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışmada, hafta boyunca yapılan puanlamaların ardından en yüksek skoru elde eden yarışmacı 20 Şubat Cuma günü belli oluyor. Final yaklaşırken izleyiciler, "Bu haftanın kazananı kim?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI

TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bu hafta da iddialı yarışmacıları ve dikkat çeken menüleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı programda beş yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

1. GÜN YARIŞMACISI: FATMA İPEKOĞLU'NUN MENÜSÜ

Haftanın ilk gününde mutfağa giren Fatma İpekoğlu, geleneksel tatları öne çıkaran zengin bir menü hazırladı. El emeği lezzetlerin öne çıktığı sofrada özellikle ana yemek ve tatlı büyük ilgi gördü.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Menüsü :

• El Yapımı Tarhana Çorbası

• Mantı

• Beğendi Yatağında Domates Soslu Pirzola

• İnce Kıyım Roka Salatası

• El Açması Baklava

2. GÜN YARIŞMACISI: FATİME SOLTANZADE'DEN FARKLI LEZZETLER

İkinci gün yarışan Fatime Soltanzade, farklı mutfak kültürlerinden esinlenen menüsüyle dikkat çekti. Sunum kadar lezzet de masa başında değerlendirme konusu oldu.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Menüsü:

• Borş Çorbası

• Kıymalı Bilincik

• Balık Levengi Plov

• Sultan Salatası

• Rulo Pasta

3. GÜN YARIŞMACISI: AYNUR ŞENGÜL'ÜN İDDİALI SOFRASI

Üçüncü günün yarışmacısı Aynur Şengül, cesur kombinasyonların yer aldığı menüsüyle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefledi. Özellikle etli ana yemek ve tatlı sunumu öne çıktı.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Menüsü:

• Közlenmiş Patlıcan Çorbası

• Vişne Soslu Lahanalı Cevizli Köfte

• Kuzu Etli Damat Paçası

• Portakal Soslu Havuç ve Turp Salatası

• Antep Fıstığı Dolgulu Midye Tatlısı

4. GÜN YARIŞMACISI: LEVENT BÜLBÜL'DEN KALABALIK MENÜ

Dördüncü gün mutfağa giren Levent Bülbül, çok sayıda meze ve yan lezzetin bulunduğu menüsüyle dikkat çekti. Geleneksel tatlar ön plandaydı.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Menüsü :

• Yoğurtlu Yarma Çorbası

• Yoğurtlu Köz Patlıcan Mezesi

• Turşulu Patates Mezesi

• Güveçte Sebzeli Kuzu

• Domatesli Biberli Soğanlı Bulgur Pilavı

• Karışık Yeşillik Salatası

• Enfes Kremasıyla Piyano Kek

5. GÜN YARIŞMACISI: EFE EFEOĞLU'NDAN ŞIK VE MODERN SUNUM

Haftanın son gününde yarışan Efe Efeoğlu, modern dokunuşların olduğu menüsüyle final öncesi iddiasını ortaya koydu. Ana yemek ve tatlı, masa başında en çok konuşulan lezzetler arasında yer aldı.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Menüsü:

• Kestane Çorbası

• Yoğurt Eşliğinde Antep Usulü Yaprak Sarma

• Kuşkonmaz Eşliğinde Vişneli Dana Rüyası

• Babil'in Asma Bahçeleri

• Makademya Fındıklı Tiramisu

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI, BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?

34 puan alan yarışmacı Fatma, ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...
Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

Para var huzur var dedirten görüntü!
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler