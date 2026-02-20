Yemekteyiz kim kazandı, kim 1. oldu 20 Şubat Cuma?

Final gününde heyecan doruk noktasına ulaşırken, yarışmacılar 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta son kez hünerlerini ortaya koydu. Günün yemeği ve sunumunun ardından yapılan son değerlendirmelerle birlikte haftanın birincisi netleşti. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı toplayarak ödüle uzanan isim, izleyicilerin odağı haline geldi.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI

TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bu hafta da iddialı yarışmacıları ve dikkat çeken menüleriyle izleyicinin karşısına çıktı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı programda beş yarışmacı, 200 bin TL'lik büyük ödül için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi.

1. GÜN YARIŞMACISI: FATMA İPEKOĞLU'NUN MENÜSÜ

Haftanın ilk gününde mutfağa giren Fatma İpekoğlu, geleneksel tatları öne çıkaran zengin bir menü hazırladı. El emeği lezzetlerin öne çıktığı sofrada özellikle ana yemek ve tatlı büyük ilgi gördü.





Menüsü :

• El Yapımı Tarhana Çorbası

• Mantı

• Beğendi Yatağında Domates Soslu Pirzola

• İnce Kıyım Roka Salatası

• El Açması Baklava

2. GÜN YARIŞMACISI: FATİME SOLTANZADE'DEN FARKLI LEZZETLER

İkinci gün yarışan Fatime Soltanzade, farklı mutfak kültürlerinden esinlenen menüsüyle dikkat çekti. Sunum kadar lezzet de masa başında değerlendirme konusu oldu.

Menüsü:

• Borş Çorbası

• Kıymalı Bilincik

• Balık Levengi Plov

• Sultan Salatası

• Rulo Pasta

3. GÜN YARIŞMACISI: AYNUR ŞENGÜL'ÜN İDDİALI SOFRASI

Üçüncü günün yarışmacısı Aynur Şengül, cesur kombinasyonların yer aldığı menüsüyle rakiplerinden yüksek puan almayı hedefledi. Özellikle etli ana yemek ve tatlı sunumu öne çıktı.

Menüsü:

• Közlenmiş Patlıcan Çorbası

• Vişne Soslu Lahanalı Cevizli Köfte

• Kuzu Etli Damat Paçası

• Portakal Soslu Havuç ve Turp Salatası

• Antep Fıstığı Dolgulu Midye Tatlısı

4. GÜN YARIŞMACISI: LEVENT BÜLBÜL'DEN KALABALIK MENÜ

Dördüncü gün mutfağa giren Levent Bülbül, çok sayıda meze ve yan lezzetin bulunduğu menüsüyle dikkat çekti. Geleneksel tatlar ön plandaydı.

Menüsü :

• Yoğurtlu Yarma Çorbası

• Yoğurtlu Köz Patlıcan Mezesi

• Turşulu Patates Mezesi

• Güveçte Sebzeli Kuzu

• Domatesli Biberli Soğanlı Bulgur Pilavı

• Karışık Yeşillik Salatası

• Enfes Kremasıyla Piyano Kek

5. GÜN YARIŞMACISI: EFE EFEOĞLU'NDAN ŞIK VE MODERN SUNUM

Haftanın son gününde yarışan Efe Efeoğlu, modern dokunuşların olduğu menüsüyle final öncesi iddiasını ortaya koydu. Ana yemek ve tatlı, masa başında en çok konuşulan lezzetler arasında yer aldı.

Menüsü:

• Kestane Çorbası

• Yoğurt Eşliğinde Antep Usulü Yaprak Sarma

• Kuşkonmaz Eşliğinde Vişneli Dana Rüyası

• Babil'in Asma Bahçeleri

• Makademya Fındıklı Tiramisu

YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI, BÜYÜK ÖDÜL KİMİN OLDU?

34 puan alan yarışmacı Fatma, ödülün sahibi oldu.