Yasin Ayari kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin takip ettiği Brighton'lı orta saha

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Brighton'ın İsveçli orta saha oyuncusu Yasin Ayari'nin sözleşmesi Haziran 2027'de bitiyor. Adı şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer listesinde geçiyor.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Brighton formasıyla 12 maça çıktı ve 2 gol attı.

YASİN AYARİ'Yİ HANGİ TAKIMLAR İSTİYOR?

Yasin Ayari'yi Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe istiyor. İngiliz TEAMtalk sitesinin haberine göre Galatasaray oyuncuyu yılın başından beri izliyor, Fenerbahçe de durumunu yakından takip ediyor.

Listede Türk kulüpleri yalnız değil: Milan, Newcastle United, Arsenal, Manchester United ve Liverpool da Ayari ile ilgileniyor. Oyuncunun Brighton ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

YASİN AYARİ KİMDİR?

Yasin Ayari, Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan İsveçli orta saha oyuncusu. Ocak 2023'te AIK'ten Brighton'a transfer oldu; aynı ay İsveç A Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı. 2026 Dünya Kupası'nda İsveç kadrosundaydı.

YASİN AYARİ KAÇ YAŞINDA?

Yasin Ayari 23 yaşında. 6 Ekim 2003'te Stockholm yakınlarındaki Solna'da doğdu.

YASİN AYARİ NERELİ?

Yasin Ayari İsveçli; babası Tunuslu, annesi Faslı. Tunus, oyuncuya milli takımında oynaması için teklif götürdü ama Ayari ve babası kabul etmedi. Ayari kararını büyüdüğü ülke İsveç'ten yana verdi.

YASİN AYARİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yasin Ayari futbola 2010'da Råsunda'da başladı, 2012'de AIK altyapısına geçti. AIK'in A takımında ilk maçına 6 Aralık 2020'de Elfsborg ile 2-2 biten Allsvenskan karşılaşmasında çıktı. Kulüpte tüm kulvarlarda 48 maçta 6 gol attı.

Brighton, oyuncuyu 30 Ocak 2023'te kadrosuna kattı. Ayari, İngiliz ekibindeki ilk resmi maçına 19 Mart 2023'te Grimsby Town'un 5-0 yenildiği FA Cup çeyrek finalinde 78. dakikada oyuna girerek çıktı. 2023-24 sezonunda önce Coventry City'ye, ocak ayında da Blackburn Rovers'a kiralandı. Brighton formasıyla ilk golünü 26 Nisan 2025'te West Ham United'ı 3-2 yendikleri maçta attı.

YASİN AYARİ DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Yasin Ayari, 2026 Dünya Kupası'nda İsveç'in Tunus'u 5-1 yendiği 14 Haziran 2026 tarihli ilk maçta iki gol attı. İlk golü 7. dakikada, ikincisini 90+6'da kaydetti ve babasının ülkesine attığı gollerde sevinç gösterisi yapmadı. İsveç formasıyla ilk maçına 10 Ocak 2023'te Finlandiya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkmıştı.