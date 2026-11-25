Yarın okullar tatil mi, 26 Kasım Perşembe okul yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 20 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından, veliler ve öğrenciler yarın okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Kar, sağanak ve kuvvetli rüzgârın etkili olduğu illerde gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.
Yarın okullar tatil mi, 26 Kasım Perşembe okul yok mu soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Kasım 2026 Perşembe günü için şu ana kadar herhangi bir ilde valilik tarafından yapılmış bir okul tatili duyurusu bulunmuyor. Eğitim öğretim, yarın tüm illerde normal şekilde devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle olası bir tatil kararı alınması halinde açıklamalar valiliklerin resmi internet siteleri ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
26 Kasım Perşembe günü için henüz hiçbir ilde okul tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri yarın normal şekilde sürecek. Kar ya da yağış nedeniyle tatil kararları valilikler tarafından genellikle bir gün önceden, akşam saatlerinde açıklanıyor. Bu nedenle velilerin gün içinde ve akşam saatlerinde bulundukları ilin valiliğinden gelecek duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
METEOROLOJİ HANGİ İLLER İÇİN UYARI YAPTI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Çarşamba günü için 20 ilde sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı yapılan iller şöyle:
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van.
Rize, Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu'da yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Muş ve Bitlis'te karla karışık yağmur ve kar, Van, Hakkari, Ardahan, Erzurum ve Bingöl'de ise kar ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Samsun, Sinop, Iğdır ve Elazığ'da kuvvetli rüzgâr, Sinop çevresinde yer yer fırtına bekleniyor.
26 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlı sistem 26 Kasım Perşembe günü büyük ölçüde etkisini kaybedecek. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise sis ve pus etkili olacak.
İstanbul'da perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, Ankara'da yağış beklenmiyor. İzmir'de ise sıcaklıkların artması bekleniyor.
OKUL TATİLİ KARARINI KİM VERİR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin karar, il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları ile valilikler tarafından veriliyor. Tatil kararları, kar yağışı, buzlanma, ulaşım güçlükleri ve öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak alınıyor. Valilikler, alınan kararları resmi internet siteleri ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.