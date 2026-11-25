Yarın okullar tatil mi, 26 Kasım Perşembe okul yok mu soruları gün boyunca en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 26 Kasım 2026 Perşembe günü için şu ana kadar herhangi bir ilde valilik tarafından yapılmış bir okul tatili duyurusu bulunmuyor. Eğitim öğretim, yarın tüm illerde normal şekilde devam edecek. Olumsuz hava koşulları nedeniyle olası bir tatil kararı alınması halinde açıklamalar valiliklerin resmi internet siteleri ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Kasım Perşembe günü için henüz hiçbir ilde okul tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri yarın normal şekilde sürecek. Kar ya da yağış nedeniyle tatil kararları valilikler tarafından genellikle bir gün önceden, akşam saatlerinde açıklanıyor. Bu nedenle velilerin gün içinde ve akşam saatlerinde bulundukları ilin valiliğinden gelecek duyuruları takip etmesi önem taşıyor.