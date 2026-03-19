Yarın bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram heyecanı kapıda! Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi bayram namazının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Yarın kılınacak bayram namazı için Diyanet'in önerdiği vakitleri ve farklı şehirlerdeki saat farklarını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ (20 MART CUMA)

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlamasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı iller için bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte şehir şehir bayram namazı saatleri:

TÜRKİYE'DE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

• Adana: 07.12

• Adıyaman: 07.01

• Afyonkarahisar: 07.32

• Ağrı: 06.42

• Aksaray: 07.18

• Amasya: 07.12

• Ankara: 07.23

• Antalya: 07.31

• Ardahan: 06.44

• Artvin: 06.48

• Aydın: 07.42

• Balıkesir: 07.43

• Bartın: 07.26

• Batman: 06.49

• Bayburt: 06.54

• Bilecik: 07.35

• Bingöl: 06.52

• Bitlis: 06.46

• Bolu: 07.29

• Burdur: 07.33

• Bursa: 07.38

• Çanakkale: 07.49

• Çankırı: 07.20

• Çorum: 07.15

• Denizli: 07.37

• Diyarbakır: 06.53

• Düzce: 07.30

• Edirne: 07.49

• Elazığ: 06.57

• Erzincan: 06.56

• Erzurum: 06.49

• Eskişehir: 07.32

• Gaziantep: 07.04

• Giresun: 07.01

• Gümüşhane: 06.57

• Hakkari: 06.39

• Hatay: 07.09

• Iğdır: 06.38

• Isparta: 07.31

• İstanbul: 07.39

• İzmir: 07.45

• Kahramanmaraş: 07.06

• Karabük: 07.25

• Karaman: 07.21

• Kars: 06.42

• Kastamonu: 07.20

• Kayseri: 07.12

• Kilis: 07.05

• Kırıkkale: 07.20

• Kırklareli: 07.46

• Kırşehir: 07.18

• Kocaeli: 07.35

• Konya: 07.24

• Kütahya: 07.34

• Malatya: 07.01

• Manisa: 07.44

• Mardin: 06.51

• Mersin: 07.15

• Muğla: 07.40

• Muş: 06.48

• Nevşehir: 07.15

• Niğde: 07.15

• Ordu: 07.03

• Osmaniye: 07.08

• Rize: 06.53

• Sakarya: 07.33

• Samsun: 07.10

• Şanlıurfa: 06.58

• Siirt: 06.46

• Sinop: 07.15

• Şırnak: 06.44

• Sivas: 07.06

• Tekirdağ: 07.45

• Tokat: 07.08

• Trabzon: 06.56

• Tunceli: 06.56

• Uşak: 07.36

• Van: 06.40

• Yalova: 07.38

• Yozgat: 07.15

• Zonguldak: 07.28

KKTC VE YURT DIŞINDA BAYRAM NAMAZI

• Lefkoşa (KKTC): 06.19

• Berlin (Almanya): 06.48

• Londra (İngiltere): 06.41

• Saraybosna (Bosna Hersek): 06.23

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Hanefî mezhebine göre, buluğ çağına ermiş ve akli melekeleri yerinde olan her Müslüman için bayram namazı vaciptir. Hanbelî mezhebinde ise bu namaz farz-ı kifâye olarak değerlendirilir, yani topluluk adına bir veya birkaç kişinin kılması yeterlidir. Mâlikî mezhebine göre ise bayram namazı sünnet-i müekkededir. Şâfiîler ise üzerine beş vakit namaz farz olan herkesin bayram namazı kılmasını sünnet kabul eder.

Bayram namazının diğer namazlardan farkı, yalnızca kılınış biçimiyle değil, aynı zamanda hutbe sırasının namazdan sonra olması ve ilave tekbirlerin bulunmasıdır. Cuma namazında hutbe namazdan önce okunurken, bayram namazında hutbe namazdan sonra okunur.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı namazı, cemaatle kılınan ve 2 rekat olan özel bir namazdır. Kılınışı belirli bir sıra ve tekbirlerle gerçekleşir. İşte adım adım Ramazan Bayramı namazı kılınışı:

1. Rekat

İmam sesli olarak Allahuekber der, cemaat ise gizlice ellerini göbek hizasında bağlayarak iftitah tekbiri alır.

Cemaat gizlice Sübhaneke duasını okur.

İmamla birlikte ilave tekbirlere geçilir.

İmam 2. tekbiri alır, eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

tekbir alınır, eller bağlanır.

İmam, gizlice Euzü-Besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ve zammı sureyi veya eşdeğer ayetleri okur; cemaat sessizce dinler.

İmam tekbirle rükuya gider ve 3 defa "Sübhâne Rabbiyel-azîm" der. Ardından kalkar.

İki defa peş peşe secde yapılır, her seferinde 3 defa "Sübhâne Rabbiyel-âlâ" denir.

İkinci rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam gizlice Besmele çeker, ardından Fatiha ve zammı sureyi okur.

Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle 1., 2. ve 3. tekbir alınır. Eller kaldırılır ve yanlara salınır.

tekbir alınır; bu kez eller kaldırılmadan rükûya gidilir.

Rükû ve secdeden sonra oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Esselamu aleyküm ve rahmetullah" diyerek sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından müezzinle birlikte 3 defa tekbir getirilir:

Allahüekber Allahüekber lâ ilâhe illallahü vallahü ekber Allahüekber ve lillâhi'l-hamd

Daha sonra imam-hatip bayram hutbesini okur ve dua ile namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekat olarak kılınır. Normal namazlardan farklı olarak her iki rekatta fazladan tekbirler vardır. Bu ilave tekbirler namazın bayram namazı olduğunu gösterir ve namaza özel bir özellik katar.

Cemaatle birlikte kılınan bu namaz, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda uygulanır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet etmek, hangi bayramın namazı kılınacaksa ona göre yapılır. Niyet, kalpten yapılabileceği gibi sözle de ifade edilebilir.

Ramazan Bayramı Namazı Niyeti

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Kurban Bayramı Namazı Niyeti

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."

Bayram namazına niyet edildikten sonra imamla birlikte namaza başlanır ve cemaat imamı takip ederek namazı tamamlar.