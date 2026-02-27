Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde her yıl baharın gelişini müjdeleyen özel bir buluşma yaşanıyor. Bir yanda 70 yaşındaki balıkçı Adem Yılmaz, diğer yanda göç yolculuğunu tamamlayıp yuvasına dönen Yaren leylek… Peki, Yaren leylek geldi mi? Yaren leylek adem amca hikayesi nedir? Detaylar haberimizde.

YAREN LEYLEK GELDİ Mİ?

Evet, Yaren leylek bu yıl da Eskikaraağaç'a geldi. 24 Şubat'ta köye ulaşan ve ilk anda eşi Nazlı olduğu düşünülen leyleğin, göle açılan Adem Yılmaz'ın kayığına konmasıyla Yaren olduğu anlaşıldı. Bu anlamlı an, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Bu yıl 15'inci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren'in dönüşü, köy halkı ve doğaseverler tarafından heyecanla karşılandı. Göç takvimine göre bazı yıllar daha erken, bazı yıllar ise daha geç gelen Yaren, geçen yıl Adem Amca ile 1 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise göç sürecinin biraz gecikmesiyle 14 Mart akşamı yuvasına kondu ve kısa süre sonra kayığa inerek dostunu selamladı.

Yaren'in gelişi yalnızca sembolik bir kavuşma değil; aynı zamanda doğanın döngüsünün ve göç rotalarının istikrarının da göstergesi olarak kabul ediliyor. 14 yıldır her bahar aynı noktaya dönmesi, leyleklerin yuva sadakatinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

YAREN LEYLEK ADEM AMCA HİKAYESİ NEDİR?

Yaren ile Adem Yılmaz'ın dostluğu, sıradan bir doğa hikâyesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Uluabat Gölü'nde balıkçılık yapan Adem Amca'nın kayığına konan bir leylekle başlayan bu bağ, yıllar içinde bir gelenek halini aldı.

Yaren, 14 yıldır her göç mevsiminde Eskikaraağaç'taki yuvasına dönüyor. İlkbaharda köye ulaştığında, soluğu çoğu zaman Adem Amca'nın kayığında alıyor. Gölde balık avına çıkan Yılmaz'ın kayığına konarak onunla birlikte göle açılıyor. Bu görüntü, doğayla insan arasındaki güven ilişkisini sembolize ediyor.

Her yıl ilk buluşma anı büyük bir merakla bekleniyor. Köyde yaşayanlar ve Türkiye'nin dört bir yanındaki doğaseverler, Yaren'in kayığa konduğu o anı adeta baharın resmi başlangıcı olarak görüyor.

Adem Yılmaz, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı, Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Mahallesi'nde yaşıyor. Burası, "Leylek Köyü" olarak anılıyor ve Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyeleri arasında yer alıyor. Yaren'in her yıl aynı yuvaya dönmesi, köyün bu unvanını güçlendiren en önemli unsurlardan biri.

Yaren, eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşıyor. Yuvaları, canlı kameralar aracılığıyla 24 saat izlenebiliyor. Bu sayede yalnızca köy halkı değil, dünyanın farklı noktalarındaki izleyiciler de bu doğal yaşam döngüsüne tanıklık edebiliyor.

Yaren'in dost canlısı tavırları 2016 yılından itibaren fotoğraflarla kayıt altına alındı. 2019 yılında bu etkileyici hikâye bir belgesel filme konu oldu. 2024'te ise sinema filmi olarak beyaz perdeye taşındı. Böylece Adem Amca ile Yaren'in dostluğu, yerel bir anı olmaktan çıkarak kültürel bir sembole dönüştü.