Yalova okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Yalova'da yarın okul yok mu (YALOVA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yalova'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar ve fırtına uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Yalova Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Yalova okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

YALOVA HAVA DURUMU

Yalova: Marmara'nın Güneyinde Yağış ve Keskin Soğuma

Yalova, 12-16 Ocak tarihleri arasında hem denizden gelen nemli havanın hem de kuzeyden inen soğuk hava kütlesinin çarpışma noktasında yer alacak. Kentte yağışlı başlayan hafta, yerini dondurucu bir soğuğa bırakacak.

12-13 Ocak: Kuvvetli Sağanak ve Karla Karışık Yağmur 12 Ocak Pazartesi günü Yalova'da kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz 7 derece olan sıcaklık, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 2 dereceye inecek. 13 Ocak Salı günü ise yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi tahmin ediliyor. Samanlı Dağları'nın yüksek kesimlerinde ve Armutlu ilçesinin rakımı yüksek mahallelerinde kar yağışının zeminde beyaz örtü oluşturması bekleniyor. Şehir merkezinde ise sulu kar ve soğuk rüzgar günlük hayatı zorlaştıracak.

14-15 Ocak: Kış Güneşi ve Düşük Sıcaklık 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren yağış kesiliyor. Gökyüzünün parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı gündüz 6, gece ise eksi 1 derece civarında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü Yalova'da güneşli ancak oldukça soğuk bir hava hakim olacak. Deniz kıyısındaki nemli havanın etkisiyle hissedilen soğuk, termometre değerlerinin altında kalabilir. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde açık havada bulunurken tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

16 Ocak: Bahar Havası Dönüşü Haftanın son günü olan 16 Ocak Cuma günü Yalova'da belirgin bir ısınma yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 12 dereceye kadar çıkarak hafta başındaki soğuk havayı unutturacak. Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Bu ani sıcaklık değişimlerinin özellikle grip ve benzeri mevsimsel hastalıklara yol açabileceği belirtilerek sağlık uyarıları yapılıyor.

YALOVA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.