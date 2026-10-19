Wilfried Singo kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın 30,8 milyon euroluk stoperi neden sahalardan uzaktı?

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Galatasaray'ın 19 Ekim'deki antrenmanında Wilfried Singo, idmanın tamamında takımla çalıştı. Fildişi Sahilli stoper 3 Eylül'de yine bir antrenmanda sakatlanmıştı ve 46 gündür takımdan ayrı çalışıyordu. Bu sezon yalnızca 2 resmi maçta, toplam 41 dakika forma giyebildi.

NEDEN SAHALARDAN UZAKTI?

Kulüp, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada sakatlığın sağ arka üst adale grubunda 3C derecesinde bir zorlanma olduğunu duyurdu. Aynı açıklamada Singo'nun Aşil tendonunun koptuğu ve oyuncunun takıma kronik bir sakatlıkla geldiği yönündeki haberleri yalanladı; tedavinin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Sakatlık, Singo için yeni bir durum değil. Geçen sezon 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçından sonra 74 gün oynayamadı ve Şubat 2026'da Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında 75. dakikada oyuna girerek döndü. Ocak ayında takım doktoru Yener İnce, ikinci sakatlığın kası yerinde tutan bir tendonda olduğunu ve ilkiyle bağlantısı bulunmadığını açıklamıştı. Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklar yüzünden 27 maç kaçırdı.

WILFRIED SINGO KİMDİR?

Wilfried Stephane Singo, Galatasaray'da oynayan Fildişi Sahilli futbolcu. Asıl mevkisi stoper, sağ bekte de görev yapabiliyor. Boyu 1,90 metre.

Futbola ülkesinde AS Denguélé'de başladı. 2019'da İtalya'ya, Torino'nun genç takımına gitti. A takımdaki ilk maçına 1 Ağustos 2019'da çıktı: Avrupa Ligi elemesinde Debreceni 4-1 yenildi. Torino formasıyla 109 maçta 7 gol attı, 10 asist yaptı.

Monaco, 17 Ağustos 2023'te Singo ile beş yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Fransız kulübünde iki sezonda tüm kulvarlarda 60 maça çıktı ve 4 gol attı.

GALATASARAY'A KAÇ PARAYA GELDİ?

Galatasaray, transferi 28 Ağustos 2025'te KAP'a bildirdi. Kulüp, Monaco'ya net 30.769.230,77 euro bonservis ödeyecek. Monaco'nun, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârdan yüzde 10 payı var. Singo ile 2025-2026 sezonundan başlayan beş yıllık sözleşme imzalandı; oyuncu sezon başına garanti net 4,8 milyon euro alıyor.

İlk sezonunda tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 2 gol attı. Bu sezonki 2 maçla birlikte Galatasaray formasıyla oynadığı resmi maç sayısı 31'e çıktı.

KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Singo, 25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nde doğdu. 25 yaşında; Aralık'ta 26'sına girecek.

Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda ilk maçına 5 Haziran 2021'de çıktı ve Burkina Faso 2-1 yenildi. Aynı yaz Tokyo Olimpiyatları'nda dört maçta ilk 11'de oynadı; Fildişi Sahili çeyrek finale kadar yükseldi.

LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille deplasmanına çıkacak. Singo'nun bu maçın kadrosuna girip girmeyeceği henüz belli değil. Kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.