WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde görülen ani erişim sıkıntıları, gün içinde etkisini artırarak milyonlarca kullanıcıyı doğrudan etkiledi. Google Arama, YouTube ve Gmail'de zaman zaman yaşanan yavaşlama ve hatalar, birçok bölgede kesintilerin daha belirgin hale geldiğini gösteriyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Google'daki sorunlara ek olarak WhatsApp'ta da yer yer bağlantı problemleri yaşandığına işaret ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSApp ÇÖKTÜ MÜ?

11 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp dünya genelinde sorunsuz şekilde hizmet vermeyi sürdürüyor. Mesajlaşma, arama, medya gönderme ve durum güncelleme gibi temel işlevlerde herhangi bir kesinti veya teknik arıza raporlanmadı. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'a dair olağan dışı bir problem görünmüyor.

WHATSApp'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün erişim sorunu yaşayan kullanıcıların büyük bölümünde problemin kaynağı WhatsApp değil. İnternet bağlantısındaki zayıflama, modem kaynaklı sorunlar, operatör yoğunluğu veya cihaz ayarlarından kaynaklanan hatalar bağlantı problemlerinin temel nedenleri arasında yer alıyor. WhatsApp tarafından genel bir sunucu arızasına ilişkin açıklama yapılmış değil.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

11 Aralık sabah saatlerinde Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. Google Arama, YouTube, Gmail, Google Drive, Maps ve Play Store gibi platformlara erişimde geçici yavaşlamalar görüldü. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerince yapılan teknik iyileştirmelerin ardından servislerdeki sorunlar kısa süre içinde giderildi. Şu anda Google uygulamaları ve bağlı hizmetlerin tamamı stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar platformlara herhangi bir kesinti yaşamadan erişim sağlayabiliyor.