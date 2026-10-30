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Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek mi? Volkswagen Türkiye fabrikası ne zaman açılacak?

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Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek mi? Volkswagen Türkiye fabrikası ne zaman açılacak?
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Volkswagen’in Türkiye’de otomobil üretip üretmeyeceği yeniden gündeme geldi. Alman otomotiv devi daha önce Manisa’da fabrika kurma planıyla Türkiye’de üretim için önemli bir adım atmış ancak proje hayata geçirilmemişti. Peki, Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek mi? Volkswagen Türkiye fabrikası ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

Volkswagen’in Türkiye’de otomobil üretip üretmeyeceği yeniden gündeme geldi. Alman otomotiv devi, 2019 yılında Manisa’da fabrika kurmak için önemli bir yatırım planı hazırlamış ancak proje daha sonra hayata geçirilmemişti. Şimdi ise Volkswagen Binek Marka otomobillerinin Türkiye’de üretilebilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Peki, Volkswagen Türkiye'de otomobil üretecek mi? Detaylar...

VOLKSWAGEN TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPACAK MI?

Volkswagen'in Türkiye'de otomobil üretimine yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin süreç henüz kesinleşmiş değil. 30 Ekim 2026 tarihli KAP açıklamasına göre Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasında, Volkswagen Binek Marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik niyet mektubu imzalandı. Bu gelişme, Türkiye'de Volkswagen üretiminin yeniden gündeme gelmesini sağladı. 

Ancak imzalanan niyet mektubu, Volkswagen'in Türkiye'de kesin olarak fabrika kuracağı veya belirli bir tarihte üretime başlayacağı anlamına gelmiyor. Açıklama, Türkiye'de üretim yapılmasına ilişkin seçeneklerin taraflarca değerlendirileceğini ortaya koyuyor.

VOLKSWAGEN TÜRKİYE'DE FABRİKA KURACAK MI?

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurma planı ilk olarak 2019 yılında Manisa üzerinden gündeme gelmişti. Şirket, Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurmuş ve yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımla üretim tesisi oluşturmayı planlamıştı. Fabrikanın yıllık yaklaşık 300 bin araç üretmesi ve binlerce kişiye istihdam sağlaması öngörülüyordu. 

Ancak yatırım planı hayata geçirilemedi. Volkswagen, 2020 yılında küresel ölçekte yatırımlarını yeniden değerlendirme kararı alırken Türkiye'deki fabrika projesi de askıya alındı. Daha sonraki süreçte Manisa'daki Volkswagen yatırımı tamamen gündemden çıktı. 

VOLKSWAGEN TÜRKİYE YATIRIMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Volkswagen'in daha önceki Manisa fabrika projesi hayata geçirilmedi. Ancak 30 Ekim 2026'da açıklanan yeni niyet mektubu, Türkiye'de Volkswagen marka otomobillerin üretilebilmesine yönelik seçeneklerin yeniden masaya geldiğini gösteriyor.

Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Grup şirketleri arasındaki yeni iş birliğinin, Türkiye otomotiv sektörüne katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünlerin kazandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. 

VOLKSWAGEN TÜRKİYE'DE HANGİ OTOMOBİLLERİ ÜRETECEK?

Şu aşamada Volkswagen'in Türkiye'de hangi modelleri üreteceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 2019'daki Manisa projesinde Volkswagen Passat ve Skoda Superb gibi modellerin üretimi planlanmıştı. Ancak yeni süreçte hangi Volkswagen modellerinin Türkiye'de üretilebileceği henüz netleşmiş değil. 

VOLKSWAGEN TÜRKİYE FABRİKASI NE ZAMAN AÇILACAK?

Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir fabrika açacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. 30 Ekim 2026 tarihli açıklama, yalnızca Volkswagen Binek Marka otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine yönelik niyet mektubunun imzalandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle üretimin ne zaman başlayacağı, fabrikanın nerede kurulacağı ve yatırımın büyüklüğü konusunda şu aşamada kesin bir tarih veya rakam vermek mümkün değil.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
2000

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