Venezuela deprem SON DAKİKA! Venezuela'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç saniye sürdü? Venezuela depreminde kaç ölü, kaç yaralı var?

Venezuela'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, kaç saniye sürdü? Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki güçlü depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıkladığı verilere göre, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde, San Felipe kentinin ise 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde iki ayrı deprem kaydedildi. Ülke genelinde büyük paniğe neden olan sarsıntıların ardından Venezuela yönetimi olağanüstü hal ilan etti. Peki, Venezuela depreminde kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar...

VENEZUELA DEPREM SON DAKİKA

Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde acil durum mekanizmaları devreye alındı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Rodriguez, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki tüm acil durum birimlerinin aktif hale getirildiğini duyururken, ülkenin önemli ulaşım noktalarından biri olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.

Depremlerin ardından başkent Caracas'ın yanı sıra Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde ciddi hasar oluştuğu açıklandı. Bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların büyük bölümü artçı sarsıntılar nedeniyle açık alanlarda beklemeye devam ediyor.

VENEZUELA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

USGS tarafından paylaşılan verilere göre Venezuela'da iki büyük deprem meydana geldi.

İlk deprem, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci deprem ise San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Yetkililer, iki depremin de oldukça güçlü sarsıntılar oluşturduğunu ve ülkenin geniş bir bölümünde hissedildiğini belirtti.

Depremlerin Derinlikleri Açıklandı

USGS verilerine göre;

Yumare yakınlarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

San Felipe yakınlarında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 21,9 kilometre olarak açıklandı.

Depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

VENEZUELA DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

USGS'nin açıkladığı bilgilere göre Venezuela'da meydana gelen iki büyük deprem arasında yalnızca 39 saniye bulunuyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan verilere göre ilk olarak 7,5 büyüklüğündeki deprem meydana gelirken, bundan 39 saniye sonra 7,2 büyüklüğündeki ikinci deprem kaydedildi.

Peş peşe yaşanan bu iki güçlü sarsıntı nedeniyle birçok bölgede panik yaşandı. Depremlerin ardından vatandaşlar güvenlik amacıyla açık alanlara yöneldi.

20 Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Rodriguez yaptığı açıklamada, peş peşe yaşanan depremlerin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde ciddi sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, kriz yönetimi kapsamında tüm kamu kurumlarının seferber edildiğini ifade etti.

Artçı sarsıntılar nedeniyle riskli yapıların incelenmesi ve hasar tespit çalışmalarının hızlandırıldığı bildirildi.

VENEZUELA DEPREMİNDE KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Venezuela'da meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer tarafından yapılan son bilgilendirmede, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına dair doğrulanmış herhangi bir veri paylaşılmadı.

Bu nedenle Venezuela depreminde kaç kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı konusunda resmi makamlar tarafından açıklanmış net bir rakam bulunmuyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Depremler sonrasında ilan edilen olağanüstü hal kapsamında;

Okullar tatil edildi.

Zorunlu olmayan faaliyetler askıya alındı.

Hasar gören yapıların acil denetim süreci başlatıldı.

Arama kurtarma ekipleri afet bölgelerine sevk edildi.

Kamu kurumları kriz yönetimi kapsamında görevlendirildi.

Yetkililer, öncelikli hedefin can güvenliğinin sağlanması ve enkaz altında kalan kişilere ulaşılması olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJLARI GELDİ

Venezuela yönetimi, depremlerin ardından çok sayıda ülkeden dayanışma mesajı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ABD, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika başta olmak üzere çeşitli ülkeler destek mesajları gönderdi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler ile uluslararası finans kuruluşlarına da dayanışma ve destekleri nedeniyle teşekkür edildi.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.