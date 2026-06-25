Venezuela’da meydana gelen ve 39 saniye arayla kaydedilen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki şiddetli depremler ülke genelinde büyük paniğe yol açtı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasar oluşurken, kritik altyapı tesislerinde de çökme ve tahliyeler yaşandı. Peki, Venezuela deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizde.

VENEZUELA DEPREM SON DAKİKA

Venezuela’da meydana gelen ve kısa aralıklarla gerçekleşen şiddetli sarsıntılar, ülke genelinde büyük bir paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki güçlü deprem, yalnızca 39 saniye arayla kaydedildi. Sarsıntıların özellikle başkent Caracas ve çevresinde ciddi hasara yol açtığı bildiriliyor.

Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, deprem sonrası birçok binada yapısal hasar oluşurken bazı yapıların tamamen çöktüğü ifade ediliyor. En dikkat çekici hasarlardan biri ise Uluslararası Maiquetía Havalimanı’nda yaşandı. Havalimanının tavan kısmının çökmesi nedeniyle tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu ve terminal tahliye edildi.

Yetkililer, depremlerin ardından artçı sarsıntı riskine karşı halkı uyardı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, arama kurtarma ekipleri olası enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz resmi ve kesin bir açıklama yapılmış değil.

VENEZUELA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Venezuela, Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alması nedeniyle Karayip tektonik kuşağına yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu durum, ülkeyi zaman zaman sismik hareketliliğe açık hale getirmektedir. Uzmanlara göre Venezuela, aktif fay hatlarının etkisinde kalan ülkeler arasında yer alır ve özellikle kuzey kıyı şeridi deprem riski açısından daha hassas kabul edilir.

Karayip ve Güney Amerika levhalarının etkileşim alanında bulunan bu bölge, geçmişte de farklı büyüklüklerde depremlerle gündeme gelmiştir. Bu nedenle Venezuela’da deprem riski tamamen yabancı bir durum değildir; ancak son yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntılar, bölgedeki en güçlü ve yıkıcı olaylar arasında değerlendirilmektedir.

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39 SANİYEDE GELEN ÇİFTE SARSINTININ ETKİLERİ

Depremlerin yalnızca 39 saniye arayla meydana gelmesi, yıkımın etkisini artıran en önemli faktörlerden biri oldu. İlk büyük sarsıntının ardından henüz toparlanma süreci başlamadan ikinci deprem meydana geldi ve bu durum özellikle yapıların dayanıklılığını ciddi şekilde zorladı.

Caracas’ta bazı binaların kısmen veya tamamen çöktüğü, şehir genelinde elektrik kesintileri ve iletişim sorunları yaşandığı bildiriliyor. Halkın büyük bir kısmı sokaklara çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

HAVALİMANI VE KRİTİK ALTYAPI HASARLARI

Depremin en kritik etkilerinden biri Uluslararası Maiquetía Havalimanı’nda yaşandı. Terminal binasında meydana gelen tavan çökmesi sonrası uçuş operasyonları tamamen durduruldu. Yolcular tahliye edilirken, havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Ayrıca bazı hastane ve kamu binalarında da hasar oluştuğu, acil servislerin kapasite artırımıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı. Bu durum, ülke genelinde olağanüstü bir kriz yönetimi sürecini beraberinde getirdi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Depremlerin ardından yetkililer tarafından olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Açıklamayı yapan isimler arasında yer alan Delcy Rodríguez, devlet kurumlarının tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ve kriz yönetiminin aktif şekilde sürdüğünü belirtti.

Yetkililer ayrıca vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları, hasarlı binalardan uzak durmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.