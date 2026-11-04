Víctor Muñoz kimdir? Liverpool'un 40 milyon euroluk İspanyol forveti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kadıköy'de 4 Kasım 2026 akşamı oynanan Fenerbahçe- Liverpool maçının ilk şutu Víctor Muñoz'dan geldi. İspanyol oyuncu daha ilk dakikada ceza sahasının sağından vurdu, top auta gitti; iki dakika sonraki şutunu ise kaleci Ederson kornere çeldi.

Liverpool'un yazın 40 milyon euro ödeyerek Osasuna'dan aldığı 23 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada kenara geldi.

VÍCTOR MUÑOZ FENERBAHÇE MAÇINDA NE YAPTI?

Víctor Muñoz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanan maça Liverpool'un ilk 11'inde başladı ve 66. dakikaya kadar sahada kaldı. Üç kez kaleyi denedi: ilk dakikadaki vuruşu dışarı gitti, 3. dakikadaki şutunu Ederson çıkardı, 62. dakikada dar açıdan vurduğu top da yandan auta çıktı.

Teknik direktör Andoni Iraola, Muñoz'un yerine Alexander Isak'ı oyuna aldı. Isak üç dakika sonra kafayla attığı golle Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Sonrası Fenerbahçe'nin oldu: 73. dakikada Archie Brown, 79. dakikada Vedat Muriqi fileleri havalandırdı ve maç 3-2 bitti. İlk yarıda Trey Nyoni 25. dakikada Liverpool'u öne geçirmiş, Mason Greenwood 29. dakikada serbest vuruştan eşitliği getirmişti.

VÍCTOR MUÑOZ KİMDİR?

Víctor Muñoz, Liverpool'da 23 numaralı formayı giyen İspanyol futbolcu. Hücumda forvet ve ofansif orta saha olarak oynayan 1,73 boyundaki oyuncu Barcelona ve Real Madrid altyapılarından geçti, adını asıl 2025-2026 sezonunda Osasuna'da duyurdu.

Real Madrid'in A takımındaki ilk maçı unutulacak gibi değildi. 11 Mayıs 2025'te Montjuïc'te oynanan El Clasico'da Barcelona 4-3 öndeyken 88. dakikada oyuna girdi ve Wojciech Szczesny ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı attı. Maçtan sonra sosyal medyada hakaret içeren yorumların hedefi olunca Instagram hesabını yorumlara kapattı.

VÍCTOR MUÑOZ KAÇ YAŞINDA?

Víctor Muñoz 13 Temmuz 2003'te doğdu, 23 yaşında. Liverpool'a imza attığında 22 yaşındaydı.

VÍCTOR MUÑOZ NERELİ?

Víctor Muñoz Barcelonalı. Futbola kentteki Sant Gabriel kulübünde başladı, 2014'te Barcelona'nın altyapısı La Masia'ya geçti ve 12 yaş altı takımda Alejandro Balde ile aynı kadroda oynadı. Barcelona'da üç yıl kaldı, ardından 2021'e kadar CF Damm'ın formasını giydi.

VÍCTOR MUÑOZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Víctor Muñoz 2021'de Real Madrid'e geçti. Kulübün 19 yaş altı takımıyla gençler Kral Kupası'nı kazandı, sonra Real Madrid C'de ve iki sezon Castilla'da oynadı. Castilla ile Primera Federación'da 63 maçta 13 gol attı, 7 asist yaptı. Real Madrid'in A takımında 4 maça çıktı; bunlardan biri 18 Haziran 2025'te Al Hilal ile 1-1 biten Kulüpler Dünya Kupası maçıydı.

11 Temmuz 2025'te Osasuna ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Osasuna, oyuncunun haklarının yüzde 50'si için 5 milyon euro, üstüne 1 milyon euroya kadar bonus ödedi. Muñoz Pamplona'da tek sezonda tüm kulvarlarda 34 maça çıktı, 7 gol ve 5 asistle oynadı. Osasuna'nın Şubat 2026'da Real Madrid'i 2-1 yendiği maçta da sahadaydı; Osasuna, Madrid ekibini 15 yıl sonra ilk kez o gün yendi.

VÍCTOR MUÑOZ LİVERPOOL'A KAÇ PARAYA TRANSFER OLDU?

Víctor Muñoz, sözleşmesindeki 40 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek Liverpool'a transfer oldu. İngiliz kulübü anlaşmayı 18 Haziran 2026'da duyurdu. Oyuncu sağlık kontrolünden İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası için Tennessee'de kurduğu kampta geçti ve uzun süreli sözleşmeye imza attı.

VÍCTOR MUÑOZ İSPANYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Víctor Muñoz, İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçına 27 Mart 2026'da Sırbistan karşısında çıktı ve 3-0 biten hazırlık maçında üçüncü golü attı. 25 Mayıs 2026'da açıklanan 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda da adı vardı. Liverpool'a transfer olduğu sırada milli formayla iki maçı bulunuyordu.