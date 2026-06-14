Vancouver hangi ülkede, Vancouver Amerika'da mı Kanada'da mı?

Kuzey Amerika kıtasının en popüler destinasyonlarından biri olan ve modern yapısıyla dikkat çeken Vancouver’ın hangi devlete bağlı olduğunu ve turnuva takvimindeki yerini sizler için inceledik. İşte kış sporları ve futbolun yeni merkezi Vancouver hakkında merak edilen coğrafi bilgiler...

VANCOUVER NEREDE, HANGİ EYALETE BAĞLI?

A Milli Takımımızın da sahne alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, ev sahibi şehirlerden Vancouver merak konusu oldu. Özellikle turnuvanın üç farklı ülkede (ABD, Kanada, Meksika) yapılmasından dolayı taraftarlar, "Vancouver hangi ülkede yer alıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, pasifik kıyısındaki bu eşsiz şehir Kanada’da mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri’nde mi? British Columbia eyaletinin kalbi olan Vancouver’ın haritadaki tam yeri, iklim özellikleri ve Türkiye - Avustralya maçına ev sahipliği yapacak olan stadyumuna dair tüm detaylar haberimizde!

VANCOUVER HANGİ ÜLKEDE? VANCOUVER AMERİKA’DA MI KANADA’DA MI? İŞTE TÜM DETAYLAR

2026 FIFA Dünya Kupası’nın üç farklı ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortaklığında düzenlenecek olması, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratırken bazı coğrafi kafa karışıklıklarını da beraberinde getirdi. Özellikle A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ile oynayacağı kritik grup maçının bu şehirde gerçekleşecek olması, Türk taraftarların arama motorlarına yönelmesine neden oldu. En çok merak edilen ve sıkça karıştırılan soruların başında ise "Vancouver hangi ülkede?" ve "Vancouver Amerika'da mı Kanada'da mı?" soruları geliyor. Bu kapsamlı rehberde, 2026 Dünya Kupası’nın en önemli duraklarından biri olan Vancouver şehrini her yönüyle tanıyacağız.

VANCOUVER HANGİ ÜLKEDE YER ALIYOR?

Net bir cevapla başlamak gerekirse: Vancouver, Kanada sınırları içerisinde yer alan bir şehirdir. Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülke olan Kanada’nın batı kıyısında konumlanmıştır. Şehir, Kanada'nın en batıdaki eyaleti olan British Columbia (Britanya Kolumbiyası) eyaletine bağlıdır. Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan bu metropol, sadece Kanada’nın değil, tüm dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde her zaman üst sıralarda yer almaktadır.

VANCOUVER NEDEN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE KARIŞTIRILIYOR?

Birçok kişinin "Vancouver Amerika'da mı?" diye sormasının aslında mantıklı bir sebebi vardır. ABD'nin Washington eyaletinde de "Vancouver" ismini taşıyan bir şehir bulunmaktadır. Ancak bu iki yerleşim yeri birbirinden tamamen farklıdır. 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan, dev gökdelenleri ve meşhur limanıyla tanınan büyük metropol, Kanada’daki Vancouver’dır. Ayrıca Vancouver, ABD sınırına oldukça yakındır (yaklaşık 40-50 km); bu coğrafi yakınlık da isim benzerliğiyle birleşince kafa karışıklığı yaratabilmektedir.

COĞRAFİ KONUMU: PASİFİK’İN KIYISINDA BİR CENNET

Vancouver, coğrafi olarak eşsiz bir noktada bulunur. Kuzeyinde karlı dağlar (North Shore Mountains), batısında ise uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu yer alır. Bu konumu sayesinde şehir, Kanada’nın geri kalanındaki dondurucu soğukların aksine daha ılıman bir iklime sahiptir. "Yağmurlar Şehri" olarak da bilinen Vancouver, yemyeşil doğasıyla "Kuzeyin Hollywood'u" olarak anılmaktadır; çünkü birçok ünlü Amerikan filmi ve dizisi aslında burada çekilmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI VE VANCOUVER’IN ÖNEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası formatı gereği maçlar üç ülkeye yayılmış durumdadır. Kanada’da maçların oynanacağı iki ana merkezden biri Toronto, diğeri ise Vancouver’dır. Şehrin en büyük stadyumu olan BC Place, turnuva için özel olarak modernize edilmiştir. A Milli Takımımızın Avustralya ile oynayacağı maçın burada yapılacak olması, Vancouver’ı Türk futbol tarihi için de unutulmaz bir nokta haline getirecektir. Şehir, modern toplu taşıma ağları, geniş otel kapasitesi ve çok kültürlü yapısıyla binlerce Türk taraftarı ağırlamaya hazırdır.

VANCOUVER’A NASIL GİDİLİR? ULAŞIM REHBERİ

Türkiye’den Vancouver’a gitmek isteyen futbolseverler için genellikle aktarmalı uçuşlar birincil seçenektir. İstanbul’dan Vancouver Uluslararası Havalimanı’na (YVR) yapılan uçuşlar genellikle Avrupa (Frankfurt, Londra, Amsterdam) veya Kanada’nın doğu yakası (Toronto, Montreal) üzerinden aktarmalı olarak gerçekleşir. Amerika Birleşik Devletleri üzerinden aktarma yapacak vatandaşlarımızın ise hem Kanada vizesine hem de ABD transit vizesine ihtiyaç duyabileceğini unutmaması gerekir.

ŞEHİRDE GEZİLECEK YERLER VE SOSYAL YAŞAM

Eğer Dünya Kupası için Vancouver’a yolunuz düşerse, maç saatinden arta kalan zamanlarda şehri keşfetmek için pek çok seçeneğiniz olacak:

Stanley Park: Şehrin tam ortasında yer alan, dünyanın en büyük şehir parklarından biridir.

Capilano Asma Köprüsü: Yüksekten korkmayanlar için orman içinde nefes kesen bir deneyim sunar.

Gastown: Şehrin en eski bölgesi olan bu yer, tarihi buharlı saati ve taş sokaklarıyla ünlüdür.

Granville Island: Yerel lezzetleri tadabileceğiniz devasa bir pazar yerine ev sahipliği yapar.

VANCOUVER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN KISA BİLGİLER

Ülke: Kanada

Eyalet: British Columbia

Resmi Diller: İngilizce ve Fransızca (Ancak şehirde ağırlıklı olarak İngilizce konuşulur).

Para Birimi: Kanada Doları (CAD)

Zaman Dilimi: Pasifik Standart Saati (Türkiye ile arasında genellikle 10-11 saat fark bulunur).

2026 Dünya Kupası'nın en gözde şehirlerinden biri olan Vancouver, Kanada’nın batı yakasındaki incisidir. Ay-yıldızlıların Avustralya karşısında vereceği mücadele sırasında tüm Türkiye’nin kalbi, Amerika Kıtası’nın bu büyüleyici Kanada şehrinde atacak. Turnuva boyunca Vancouver, sadece doğal güzellikleriyle değil, futbolun birleştirici gücüyle de tüm dünyayı selamlayacak.