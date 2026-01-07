VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE 2026 | Hangi illerin valisi değişti? Vali atamaları yapılan iller (TAM LİSTE)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, kamu yönetiminde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren kararname kapsamında, hangi illerin valisi değişti? Vali atamaları yapılan iller nereler? Valiler Kararnamesi Resmi Gazete kararlarının detayları haberimizde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, 2026 yılına damga vuran idari düzenlemeler arasında yer aldı. Kararname kapsamında İçişleri teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Yayımlanan resmi düzenleme ile 19 ilin valisi değişti, 7 vali merkeze çekildi ve birçok üst düzey kamu yöneticisinin görev yeri yeniden belirlendi. Peki, hangi illerin valisi değişti? Vali atamaları yapılan iller tam liste haberimizde.
VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE 2026
Valiler Kararnamesi ile birlikte, kamu yönetiminde tecrübe, hizmet sürekliliği ve idari koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Kararname yalnızca valilik atamalarını değil, aynı zamanda çeşitli bakanlıklarda il müdürlüğü ve başmüfettişlik düzeyinde yapılan görev değişikliklerini de kapsadı.
HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 19 şehirde vali değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler, mevcut valilerin başka illere atanması, bazı valilerin merkeze çekilmesi ve yeni isimlerin valilik görevine getirilmesi şeklinde gerçekleşti.
Kararname kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri, geçtiğimiz hafta DEAŞ terör örgütü ile girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'da görev yapan Vali Hülya Kaya'nın merkeze çekilmesi oldu. Yalova Valiliği görevine ise Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.
Merkeze çekilen valiler, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Bu kapsamda idari denetim ve rehberlik görevlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.
Aynı kararname ile birlikte bazı valiler farklı illere atanırken, kaymakamlık ve bakanlık merkez teşkilatında görev yapan isimler de valilik görevlerine getirildi. Böylece hem saha tecrübesi hem de merkez yönetim deneyimi olan isimlerin illerde görevlendirilmesi sağlandı.
VALİ ATAMALARI YAPILAN İLLER (TAM LİSTE)
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete 2026 kapsamında yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:
MERKEZE ÇEKİLEN VALİLER (VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ)
Düzce Valisi Selçuk Arslan
Iğdır Valisi Ercan Turan
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu
Yalova Valisi Hülya Kaya
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy
Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım
İLLERE YAPILAN VALİ ATAMALARI
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli → Ardahan Valisi
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar → Iğdır Valisi
Niğde Valisi Cahit Çelik → Bingöl Valisi
Ağrı Valisi Mustafa Koç → Giresun Valisi
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek → Karaman Valisi
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta → Yalova Valisi
Kilis Valisi Tamer Şahin → Trabzon Valisi
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas → Düzce Valisi
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti → Osmaniye Valisi
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz → Eskişehir Valisi
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger → Denizli Valisi
Karabük Valisi Mustafa Yavuz → Adana Valisi
YENİ VALİ ATAMALARI
Çankaya Kaymakamı Murat Duru → Aksaray Valisi
Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı → Kilis Valisi
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim → Kırıkkale Valisi
Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay → Karabük Valisi
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe → Niğde Valisi
Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş → Çankırı Valisi
AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt → Ağrı Valisi
BAKANLIKLARDA DİĞER GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı
İzmir İl Müdürlüğü'ne Abdullah Kömürcüoğlu
Aydın İl Müdürlüğü'ne İlkay Türkoğlu atandı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Müfettiş Ersoy İşleyen, Başmüfettişliğe getirildi
Ticaret Bakanlığı
Bartın, Malatya ve Trabzon Ticaret İl Müdürleri görevden alındı
Amasya, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kastamonu, Şanlıurfa ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı