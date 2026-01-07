VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE 2026 | Hangi illerin valisi değişti? Vali atamaları yapılan iller (TAM LİSTE)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi, 2026 yılına damga vuran idari düzenlemeler arasında yer aldı. Kararname kapsamında İçişleri teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Yayımlanan resmi düzenleme ile 19 ilin valisi değişti, 7 vali merkeze çekildi ve birçok üst düzey kamu yöneticisinin görev yeri yeniden belirlendi. Peki, hangi illerin valisi değişti? Vali atamaları yapılan iller tam liste haberimizde.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE 2026

Valiler Kararnamesi ile birlikte, kamu yönetiminde tecrübe, hizmet sürekliliği ve idari koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Kararname yalnızca valilik atamalarını değil, aynı zamanda çeşitli bakanlıklarda il müdürlüğü ve başmüfettişlik düzeyinde yapılan görev değişikliklerini de kapsadı.

HANGİ İLLERİN VALİSİ DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 19 şehirde vali değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler, mevcut valilerin başka illere atanması, bazı valilerin merkeze çekilmesi ve yeni isimlerin valilik görevine getirilmesi şeklinde gerçekleşti.

Kararname kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri, geçtiğimiz hafta DEAŞ terör örgütü ile girilen çatışmada 3 polis memurunun şehit olduğu Yalova'da görev yapan Vali Hülya Kaya'nın merkeze çekilmesi oldu. Yalova Valiliği görevine ise Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Merkeze çekilen valiler, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Bu kapsamda idari denetim ve rehberlik görevlerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Aynı kararname ile birlikte bazı valiler farklı illere atanırken, kaymakamlık ve bakanlık merkez teşkilatında görev yapan isimler de valilik görevlerine getirildi. Böylece hem saha tecrübesi hem de merkez yönetim deneyimi olan isimlerin illerde görevlendirilmesi sağlandı.

VALİ ATAMALARI YAPILAN İLLER (TAM LİSTE)

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete 2026 kapsamında yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:

MERKEZE ÇEKİLEN VALİLER (VALİ-MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞLİĞİ)

Düzce Valisi Selçuk Arslan

Iğdır Valisi Ercan Turan

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu

Yalova Valisi Hülya Kaya

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy

Denizli Valisi Ömer Faruk Çoşkun

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım

İLLERE YAPILAN VALİ ATAMALARI

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli → Ardahan Valisi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar → Iğdır Valisi

Niğde Valisi Cahit Çelik → Bingöl Valisi

Ağrı Valisi Mustafa Koç → Giresun Valisi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek → Karaman Valisi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta → Yalova Valisi

Kilis Valisi Tamer Şahin → Trabzon Valisi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas → Düzce Valisi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti → Osmaniye Valisi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz → Eskişehir Valisi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger → Denizli Valisi

Karabük Valisi Mustafa Yavuz → Adana Valisi

YENİ VALİ ATAMALARI

Çankaya Kaymakamı Murat Duru → Aksaray Valisi

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı → Kilis Valisi

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim → Kırıkkale Valisi

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Oktay Çağatay → Karabük Valisi

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe → Niğde Valisi

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş → Çankırı Valisi

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt → Ağrı Valisi

BAKANLIKLARDA DİĞER GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı

İzmir İl Müdürlüğü'ne Abdullah Kömürcüoğlu

Aydın İl Müdürlüğü'ne İlkay Türkoğlu atandı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Müfettiş Ersoy İşleyen, Başmüfettişliğe getirildi

Ticaret Bakanlığı

Bartın, Malatya ve Trabzon Ticaret İl Müdürleri görevden alındı

Amasya, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kastamonu, Şanlıurfa ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı