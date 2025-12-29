Uzak Şehir neden yok, bu akşam uzak şehir yok mu? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yapımlarından Uzak Şehir'in 29 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler arasında merak konusu oldu. Normal şartlarda her hafta Pazartesi günü yeni bölümüyle yayınlanan dizinin, bu akşamki Kanal D yayın akışında yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, dizinin neden yayınlanmadığı ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceği sorularını beraberinde getirdi.

UZAK ŞEHİR NEDEN YOK, BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü, 29 Aralık akşamı merakla beklenirken yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapımın yeni bölümü, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmayacak. Yılbaşı haftasına girilmesiyle birlikte birçok dizide olduğu gibi Uzak Şehir de kısa bir yayın arasına girdi. Sevilen dizi, bu hafta yeni bölümüyle ekranda olmayacak.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yılbaşı döneminde televizyon kanallarının yayın planlarında değişiklikler yaşanması sıkça karşılaşılan bir durum. Bu kapsamda Uzak Şehir dizisinin de yayın takviminde geçici bir düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre dizinin yeni bölümünün 12 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak söz konusu tarihle ilgili olarak Kanal D ya da yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Uzak Şehir'in 44. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin normal yayın saatinde Kanal D ekranlarında yabancı sinema filmi yer alacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI – 29 ARALIK 2025

• 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

• 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

• 11:00 – Yaprak Dökümü

• 14:00 – Gelinim Mutfakta

• 16:45 – Uzak Şehir (tekrar)

• 18:30 – Kanal D Ana Haber

• 20:00 – Derinlerdeki Dehşet

• 22:15 – Derinlerdeki Dehşet

• 00:30 – Titana Saldırı

• 02:00 – Poyraz Karayel

• 04:00 – Üç Kız Kardeş