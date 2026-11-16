Uzak Şehir 73. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 73. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI

Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.

DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 73. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan yaralı haliyle Alya'nın peşinden gider, hem de Berfin'e rağmen. Bunu gören Sadakat her zamanki gibi çıldırır.

Sadakat'in 40 yılı boşuna mıydı?

Enver ve Alya alevlerin arasında kalıyor, Cihan, hem Alya'ya hem de çocuğuna yetişebilecek mi?

Alya, Enver'in iyiliği için ona gitmesi gerektiğini söyler.

Alya'ya parmağındaki yüzüğün kendisi için bir önemi olmadığını anlatan Cihan, o yüzüğü elbet çıkaracağını ve kalbinde ondan başka kimse olmadığını itiraf eder. Alya ise bu durumda düşmanlarına bir yenisi daha ekleneceği konusunda endişelidir. Öte yandan bulantılarıyla başa çıkmaya çalışırken artık Cihan'a hamile olduğunu söyleyecek mi?

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bu¨tu¨n hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önu¨nde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel’in Alya’ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir. Yaşananların ardından Alya’nın sakladığı bu¨yu¨k bir gerçeği, sahte evliliğini öğrenen Cihan, bu gerçekle birlikte Alya’nın kurduğu bu¨tu¨n oyunu derinden sarsacaktır. Midyat'a bakan bir tepede Alya ile Cihan arasında ağızdan çıkan her söz bir yara açar. Bir yanda söylenemeyen bir aşk, bir yanda affedilemeyen bir yalan... Zerrin'in mahkemeden aldığı karar, Albora konağının kapısında yeni bir savaş başlatır. Kaya'nın öfkesi dizginlenemez hale gelirken, hastane önu¨ndeki bir kavga kimsenin beklemediği bir sonla biter ve bir sessizlik herkesin hesaplarını altu¨st eder. Sadakat, kırk yıllık bir sırrın cevabını beklerken konağın karanlık köşelerinde onu izleyen gözlerden habersizdir. Berfin'in konağa bu¨yu¨k bir heyecanla gelişi ise beklenmedik bir anla gölgelenir. C.Deniz, annesiyle babasının arasında sıkışıp kalmışken onlardan tek bir şey ister: gerçeği. Gölgedeki el Kartal ise sabrını yitirmiştir. Cihan için kurduğu pusu, Alya'yı hayatının en zor kararıyla yu¨z yu¨ze getirecektir.