Uzak Şehir 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 54. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

BORAN ANNESİNE SİLAH ÇEKTİ! AİLE İÇİNDE GERİLİM TIRMANIYOR

Boran, yaşananların ardından gözünü tamamen karartır ve öfkesine hakim olamayarak annesi Sadakat Hanım'a silah çeker. Aile içinde yaşanan bu büyük kriz, herkesi geri dönüşü zor bir yol ayrımına sürükler. Boran'ın bu hamlesi sadece aileyi değil, Deniz'in geleceğini de doğrudan etkileyecek gelişmelerin fitilini ateşler.

ALYA'DAN SADAKAT HANIM'A ŞOK TEKLİF

Oğlunu geri almak isteyen Alya, Sadakat Hanım'la yüzleşir. Alya'nın tek şartı vardır: Sadakat Hanım'ın mahkemede oğlunun katil olduğunu itiraf etmesi. Bu talep, Sadakat Hanım'ı anneliği ile vicdanı arasında ağır bir sınavla karşı karşıya bırakır. Bir yanda oğlunu koruma içgüdüsü, diğer yanda adalet ve torununun geleceği…

DENİZ'İN VELAYETİ BORAN'DA AMA BÜYÜK BİR ŞART VAR

Mahkeme kararıyla Deniz'in velayeti Boran'da olmasına rağmen Boran, beklenmedik bir karar alır ve Deniz'in Alya'nın yanında kalmasına izin verir. Ancak Boran'ın bu kararı tamamen karşılıksız değildir. Alya'nın kabul etmek zorunda kalacağı bir şart, olayların seyrini değiştirecek yeni bir krizin habercisi olur.

"VURGUN'U BORAN ÖLDÜRDÜ" İDDİASI GÜNDEMDE

Olayların merkezinde ise büyük bir iddia yer alır: Vurgun'un ölümünden Boran sorumludur. Alya oğlunu Boran'dan tamamen almak isterken gözler Sadakat Hanım'a çevrilir. Herkes aynı sorunun cevabını merak eder: Sadakat Hanım, adalet için kendi oğlunun hapse girmesine razı olacak mı?

KÜÇÜK CİHAN'I KURTARMA OPERASYONU

Küçük Cihan'ın nerede tutulduğunu öğrenen Cihan, Alya ve diğerleriyle birlikte onu kurtarmak için harekete geçer. Gerilimin tırmandığı bu operasyon sırasında beklenmedik gelişmeler yaşanır ve herkes büyük bir kaosun içine sürüklenir.

NARE'YE ARABA ÇARPTI! HAYATİ TEHLİKE

Kurtarma sırasında çıkan kargaşa, dramatik bir kazaya neden olur. Küçük Cihan'ın hayatını kurtarmaya çalışan Nare'ye bir araba çarpar. Ağır yaralanan Nare'nin durumu herkesi şoke ederken, olayın ardından yaşanacak gelişmeler merak konusu olur.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'ın, Cihan Deniz'i Boran'ın eline bırakmamak için Ecmel'in evini ateşe vermesi, iki aile arasındaki gerilimi açık bir savaşa dönüştürür. Cihan'la Alya bu cephede yan yana durur; aralarındaki inanç, yaşanan her şeye rağmen sarsılmaz.

Cihan, Ecmel ve Boran'ı zayıflatmak ve onlara kan kaybettirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Ancak karşı tarafta sarsılan dengeleri toparlayan görünmez bir destek devreye girer ve Ecmel'in elini yeniden güçlendirir.

Sadakat ise iki kardeşin nefretle birbirine saldırmasına daha fazla dayanamaz. Bir anne olarak, herkes için en doğru yol olduğuna inandığı planı devreye sokmaya hazırlanır. Fakat Boran ve Ecmel'in attığı adımlar, savaşın yönünü beklenmedik biçimde değiştirir. Cepheler keskinleşirken Alya, en sevdiği iki insan arasında kalmanın acısıyla sınanacaktır. Bu savaşta yalnızca güç değil, kalpler de ağır bir bedel ödeyecektir.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 54. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.