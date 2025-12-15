Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 42. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan'ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya'nın bu kararı, Sadakat'in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya'yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya'nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Boran'ın hedef alındığı anda tereddüt etmeden önüne geçen Cihan, kurşunun isabet etmesiyle yere yığılır. Bu fedakârlık, olayların seyrini tamamen değiştirirken herkes için geri dönüşü olmayan bir sürecin de başlangıcı olur.

BORAN NEZARETHANEDE

Yaşananların ardından Boran, işlediği suç nedeniyle gözaltına alınarak nezarethaneye gönderilir. Özgürlüğünü kaybeden Boran'ın içindeki öfke ve hırs ise dinmek bilmez.

ALYA'DAN CİHAN'A ROMANTİK SORU

Cihan, Alya'yı kucağına alıp yatağa taşırken aralarında duygusal bir an yaşanır. Alya'nın masum ama bir o kadar da anlamlı sorusu, ikilinin ilişkisini sorgulamalarına neden olur: "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?"

KAYA, ZERRİN'DEN VAZGEÇEMEYECEĞİNİ ANLAR

Tüm yaşanan karmaşanın ardından Kaya, kalbinin sesini bir kez daha dinler. Ne olursa olsun Zerrin'den kopamayacağını fark eden Kaya için artık duygularını inkâr etmek mümkün değildir.

CİHAN'DAN ALYA'YA ÖZÜR

Cihan, geçmişte yaşananlar için Alya'dan içtenlikle özür diler. Bu yüzleşme, aralarındaki bağın daha da güçlenmesine neden olurken, ikili için yeni bir başlangıcın kapısı aralanır.

BORAN'IN EVLİLİĞİ BOZMA PLANI

Nezarethanede bile durmaya niyeti olmayan Boran, Cihan ve Alya'nın evliliğini geçersiz kılmak için her yolu denemeye kararlıdır. Ancak Cihan için bu çabaların hiçbir önemi yoktur. Alya ile bir ömür yürümeye karar verdikten sonra, artık hiçbir engelin onları ayıramayacağı çok netti

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel'in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.

Cihan'la Alya gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kaya'nın ameliyatı iyi geçerken Şahin'den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır. Bu olay Alya ve Cihan'ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alabora'daki tüm taşları yerinden oynatır. Alya'yla Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?

UZAK ŞEHİR 42. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 42. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

