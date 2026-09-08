Üsküdar Belediyesi Seçim Sonucu: Üsküdar seçimi ne oldu? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kimdir?

Üsküdar seçimi ne oldu? Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçim tamamlandı. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. Peki, Üsküdar seçimi ne oldu? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kimdir? Detaylar haberimizde.

ÜSKÜDAR SEÇİMİ NE OLDU?

Üsküdar Belediye Meclisi'nde başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan seçimde AK Parti'li Dündar Ziya Gültekin ile CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya yarıştı. Oylamanın 4. turunda 42 oy kullanıldı. Gültekin 23 oy alırken, Çetinkaya 19 oyda kaldı. Böylece Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçim sürecinde ilk üç turda salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle 4. tura geçildi. Dördüncü turda ise en fazla oyu alan aday başkan vekili oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini açıklamıştı.

Valilik, bunun ardından Üsküdar Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü bildirmişti.

Belirlenen tarihte yapılan toplantı ise meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelenmişti. Başkan vekili seçimi daha sonra yeniden gerçekleştirilmek üzere bugüne bırakılmıştı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Üniversite eğitiminde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gördü. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Gültekin'in siyasi hayatı 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunan Gültekin, 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

2012-2019 yılları arasında ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde 4., 5. ve 6. dönemlerde ilçe teşkilatında görev aldı.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Dündar Ziya Gültekin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclis üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

Gültekin ayrıca 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Dündar Ziya Gültekin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN ÖZEL HAYATI

Serbest ticaretle uğraşan Dündar Ziya Gültekin evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Sonuç olarak, Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde 4. tur sonucunda 23 oy alan Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili olarak seçildi