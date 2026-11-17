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Çekya - Türkiye maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlıyor ve Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor. UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan karşılaşmaya Çekya'nın Hradec Kralove kentindeki Finep Arena ev sahipliği yapıyor. Ümit Milli Takım maçını izlemek isteyenler, karşılaşmayı Tivibu ve Fil Box platformlarında 77. kanaldan ya da Tivibu'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor. İşte Çekya - Türkiye maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya - Türkiye maçı, Tivibu Spor ekranlarında yayınlanıyor. Tivibu Spor, Tivibu'da 77. kanaldan ve Fil Box'ta 77. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşma, Tivibu Spor'un yanı sıra Tivibu'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı izlenebiliyor. Maçı internetten takip etmek isteyenlerin Tivibu aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmıyor. Tivibu Spor, Tivibu ve Fil Box abonelerine yönelik yayın yapan bir kanal. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin ilgili platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olması gerekiyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Çekya - Türkiye maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanıyor. Mücadele, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çekya - Türkiye maçı, Türkiye saatiyle 19.00'da başlıyor.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Çekya ile Türkiye arasındaki karşılaşma, Çekya'nın Hradec Kralove kentindeki Finep Arena'da oynanıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONASI YOLUNDA

Ümit Milli Takım, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya deplasmanından olumlu bir sonuçla dönerek grubundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Genç ay-yıldızlılar, Avrupa'nın en iyi genç takımlarının mücadele edeceği şampiyonaya katılım hakkı elde etmek için mücadele ediyor. Çekya ise iç saha avantajını kullanarak taraftarı önünde galibiyet arayacak.