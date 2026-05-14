Ulusal Staj Programı sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) USP sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 yılı Ulusal Staj Programı süreci, başvuru takviminin Mart ayının son gününde tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme aşamasına geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından yürütülen program kapsamında adayların sisteme yüklediği belgeler dijital doğrulama süreçlerinden geçirilmekte ve yapay zekâ destekli puanlama sistemleri ile aday yeterlilikleri analiz edilmektedir. Peki, USP sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? Detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı değerlendirme takvimi doğrultusunda sonuçların henüz toplu şekilde ilan edilmediği, ancak puanlama ve doğrulama sürecinin son aşamaya yaklaştığı bilinmektedir.

Önceki yılların uygulama takvimleri incelendiğinde, Ulusal Staj Programı yeterlilik puanlarının genellikle Mayıs ayının ortaları itibarıyla erişime açıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda 2026 yılı için de benzer bir takvim öngörülmekte, sonuçların aşamalı şekilde sisteme yansıtılması beklenmektedir.

Puanların açıklanmasının ardından işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlayarak öğrencilere doğrudan teklif iletme süreci başlayacaktır. Bu süreç, programın en kritik aşamasını oluşturmakta ve öğrencilerin kariyer yolculuğuna ilk adımı atmalarına olanak tanımaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı sonuçlarının açıklanma tarihi, her yıl başvuru yoğunluğu ve değerlendirme sürecine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 2026 yılı için resmi takvim doğrultusunda değerlendirmelerin Mart sonunda tamamlanmasının ardından sistemsel kontrol ve puanlama aşamasına geçilmiştir.

Güncel öngörülere göre, Ulusal Staj Programı sonuçlarının Mayıs ayının ortasından itibaren erişime açılması beklenmektedir. Bu süreçte adayların akademik bilgileri, yetkinlik testleri ve beyan ettikleri belgeler bütüncül bir değerlendirme modeline tabi tutulmaktadır.

CBİKO tarafından yürütülen dijital değerlendirme sistemi sayesinde sonuçlar kademeli olarak açıklanabilmekte, bu da tüm adayların aynı anda değil belirli aşamalarla sonuçlara erişmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin düzenli olarak sistem üzerinden kontrol yapmaları önem taşımaktadır.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından işverenler, kendi kriterlerine uygun adaylara staj tekliflerini iletmeye başlayacaktır. Böylece Ulusal Staj Programı, yalnızca bir değerlendirme süreci değil aynı zamanda aktif bir kariyer eşleştirme platformu haline gelmektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

Ulusal Staj Programı sonuçları, tamamen dijital altyapı üzerinden erişilebilen bir sistem aracılığıyla görüntülenmektedir. Adayların herhangi bir fiziksel belge beklemesine gerek kalmadan sonuçlara ulaşabilmesi için CBİKO tarafından geliştirilen Kariyer Kapısı platformu aktif olarak kullanılmaktadır.

Sorgulama işlemleri için adayların e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcılar, “Başvurularım” sekmesi üzerinden “Ulusal Staj Programı 2026” alanına erişerek başvuru durumlarını görüntüleyebilirler.

Bu sistem üzerinden yalnızca sonuçlar değil, aynı zamanda işverenlerden gelen staj teklifleri de takip edilebilmektedir. Böylece öğrenciler tek bir platform üzerinden tüm kariyer sürecini yönetme imkanına sahip olmaktadır.

Resmi sorgulama adresleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin cbiko.gov.tr portalı ve kariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformu yer almaktadır. Bu adresler üzerinden yapılan girişlerde tüm veriler güvenli şekilde görüntülenmekte ve aday bilgileri anlık olarak güncellenmektedir.

Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandığında sistem yoğunluğuna bağlı olarak erişimde kısa süreli gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu nedenle adayların belirli aralıklarla giriş yaparak güncel durumu kontrol etmeleri önerilmektedir.