Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi kimdir? Kader Çiftçi açıklamasında ne dedi?

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez kariyeriyle değil ailesinde yaşanan hukuki süreçle gündemde yer aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi, eşi Ünal Çiftçi'ye karşı boşanma davası açtı. Dava dosyasında yer alan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi Kader Çiftçi kimdir? ve Kader Çiftçi açıklamasında ne dedi? soruları da merak edilmeye başlandı.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN ANNESİ KADER ÇİFTÇİ KİMDİR?

Kader Çiftçi, oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesidir. Son günlerde kamuoyunun gündemine, eşi Ünal Çiftçi'ye karşı açtığı boşanma davasıyla geldi.

Sabah gazetesinden İlker Gezici'nin haberine göre; Kader Çiftçi, evliliğini sonlandırmak amacıyla mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde, eşi Ünal Çiftçi'nin evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğünü ağır şekilde ihlal ettiğini öne süren Kader Çiftçi, boşanma talebini "zina" iddiasına dayandırdı.

Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca, çocuk yaşlardan itibaren dizi ve sinema projelerinde rol alan Ülkü Hilal Çiftçi'nin kazandığı gelirlerle ilgili dikkat çeken iddialara da yer verildi. Dilekçede, genç oyuncunun elde ettiği gelirlerin baba Ünal Çiftçi tarafından başka kadınlar için harcandığı ileri sürüldü. Anne Kader Çiftçi, bu durumun aile içindeki huzuru tamamen bozduğunu ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savundu.

Taraflardan dava sürecine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtilirken, çekişmeli boşanma davasının önümüzdeki günlerde görülmesinin beklendiği aktarıldı.

KADER ÇİFTÇİ AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Haberde yer alan bilgilere göre Kader Çiftçi'nin mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu iddialar yer aldı:

"Ünal Çiftçi'nin evlilik birliğinin gerektirdiği sadakat yükümlülüğünü ağır bir şekilde ihlal ettiği" belirtilerek boşanma talebi "zina" iddiasına dayandırıldı.

Dilekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Kızımın kazandığı parayı başka kadınlara harcadı."

Mahkemeye sunulan dilekçede, çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan Ülkü Hilal Çiftçi'nin elde ettiği gelirlerin baba Ünal Çiftçi tarafından başka kadınlar için harcandığı ileri sürüldü. Kader Çiftçi, bu durumun aile içindeki huzuru tamamen bozduğunu ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti.

Söz konusu beyanlar, dava dosyasında yer alan iddialardan oluşmakta olup, yargı süreci devam etmektedir. Taraflardan davaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DAHA ÖNCE YAŞANAN SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

Aile içinde yaşanan hukuki sürecin ilk kez gündeme gelişi, Ünal Çiftçi'nin daha önce savcılığa yaptığı başvuruyla olmuştu.

Başvuruda, henüz reşit olmayan kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinden izinsiz şekilde setlerde çalıştırıldığı öne sürülmüş ve bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Aynı dilekçede, genç oyuncunun rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı yönünde iddialara da yer verilmişti. Bu iddiaların ardından Ülkü Hilal Çiftçi'nin bağlı bulunduğu menajerlik şirketi tarafından resmi açıklama yapılarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

Öte yandan, kamuoyuna yansıyan son gelişmeler kapsamında taraflar arasındaki boşanma davasına ilişkin yargı süreci devam ediyor. Davanın sonucuna ilişkin henüz verilmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.