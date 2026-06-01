Uğurcan neden yok, Türkiye Kuzey Makedonya maçı Uğurcan Çakır sakat mı, cezalı mı, yedek mi, Dünya Kupası'na çağrılmadı mı?

Türkiye-Kuzey Makedonya maçı öncesinde A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır hakkında “neden yok, sakat mı, cezalı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanacak mücadele öncesi deneyimli file bekçisinin durumuna ilişkin belirsizlik futbolseverlerin dikkatini çekerken, teknik ekipten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Uğurcan Çakır’ın milli maçtaki durumu haberimizde…

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? BARIŞ ALPER VE UĞURCAN NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde hem yayın bilgileri hem de kadro tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. “Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır’ın durumları da merak konusu oldu. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadele ayrıca Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Türksat uydusu üzerinden de izlenebilecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli maç, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde yayın akışında maç önü programları ve analizler de ekranlarda olacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması İstanbul’da, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

A Milli Takım, taraftarı önünde önemli bir sınav verirken teknik heyet tüm kadroyu yakından değerlendirme fırsatı bulacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK?

Barış Alper Yılmaz’ın kadro durumu hakkında teknik heyet, oyuncunun dinlendirilmesi ve olası sakatlık risklerinin önlenmesi amacıyla temkinli davranıldığını belirtti.

Yapılan değerlendirmelere göre Barış Alper’in yedekler arasında yer aldığı ve maçın gidişatına göre süre alabileceği ifade ediliyor.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN YOK?

Uğurcan Çakır’ın durumuyla ilgili son bilgilere göre deneyimli kalecinin yedek kulübesinde yer aldığı ve teknik heyetin tercihine göre görev alabileceği belirtiliyor.

A Milli Takım’da kaleci rotasyonunun da hazırlık süreci kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor.

MONTELLA’DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek hazırlık maçlarının dahi kendileri için ciddi bir değer taşıdığını söyledi.

Montella, oyuncuların performanslarını görmek ve turnuva planlamasını netleştirmek için tüm kadroyu değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Ayrıca Dünya Kupası kadrosuna ilişkin son kararların maç bitmeden açıklanacağını belirten Montella, seçim sürecinin zor ve duygusal geçtiğini dile getirdi.