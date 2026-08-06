UEFA ülke puanı sıralaması SON DURUM: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Yeni transfer Mason Greenwood'un da gol sevinci yaşadığı mücadele sonrasında yalnızca sarı-lacivertlilerin tur şansı değil, UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden gündeme geldi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Detaylar...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı. Avrupa kupalarında elde edilen her galibiyet ve beraberlik, UEFA'nın belirlediği puanlama sistemi doğrultusunda ülke katsayısına ekleniyor.

Son karşılaşmaların ardından yapılan güncellemeyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı 47.375'e yükseldi. Böylece Türkiye, Avrupa futbolunun en önemli performans göstergelerinden biri olan ülke puanı sıralamasında ilk 10 içerisindeki yerini korudu.

Güncel sıralamada;

1. sırada İngiltere (101.852),

2. sırada İtalya (87.660),

3. sırada İspanya (82.368),

4. sırada Almanya (80.116),

5. sırada Fransa (67.653),

6. sırada Portekiz (63.250),

7. sırada Belçika (57.450),

8. sırada Hollanda (51.229),

9. sırada Türkiye (47.375),

10. sırada ise Çekya (43.825) yer alıyor.

Türkiye, güncellenen puanıyla en yakın rakibi Çekya'nın önündeki konumunu sürdürmeyi başardı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında elde ettiği galibiyet sonrası Türkiye'nin puanı 47.375 seviyesine yükseldi. Böylece Türkiye, ilk 10'daki yerini korurken, 10. sıradaki Çekya ile arasındaki puan farkını da muhafaza etti.

UEFA ülke puanı sistemi, kulüplerin Avrupa kupalarında elde ettiği galibiyet, beraberlik ve organizasyonlarda kazanılan bonus puanlar dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle Türk takımlarının Avrupa'da oynayacağı her karşılaşma, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından büyük önem taşımaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet, hem Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından kritik bir kazanım olarak öne çıkarken, temsilcilerimizin ilerleyen maçlarda elde edeceği sonuçlar güncel sıralamanın şekillenmesinde belirleyici olacak.