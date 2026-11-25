Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Antalya'da kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak 66 yaşındaki kadını 2 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Alanya ilçesinde yaşayan S.B (66) isimli kadını telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıttı. Şüpheliler, kadına adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek korkuttu. Kadından, kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını isteyen şüpheliler, evinde bulunan bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile bankadaki nakit parasını teslim etmesini istedi. Telefon görüşmesinde söylenenlere inanan yaşlı kadın., ziynet eşyaları ve nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

5 şüpheli yakalandı

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2 milyon TL dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'sinin teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı