Müslümanların manevi arınma ve Ramazan'a hazırlık dönemi olarak gördüğü mübarek üç aylar için geri sayım başladı. Kandil gecelerini ihya etmek, oruç tutmak ve dualarını artırmak isteyenler, bu özel dönemin ne zaman başlayacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu yıl üç ayların başlangıcı dikkat çeken bir tarihe denk geliyor. Üç aylar ne zaman başlıyor, kandiller hangi günlere denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre yanıtı...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün hazırladığı takvime göre üç aylar, Recep ayının birinci günü olan 10 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak. Hicri takvimin ay hareketlerine dayanması ve her yıl miladi takvime göre yaklaşık 10-11 gün geriye kayması nedeniyle bu yılki üç aylar, 2026'nın son ayında başlayıp 2027 yılına uzanacak. Dua, tövbe ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu dönem, Müslümanlar için Ramazan'a manevi bir hazırlık süreci olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ HANGİ GÜN?

Üç ayların müjdecisi sayılan ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili, Recep ayının başladığı gün olan 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen bu mübarek gecede camilerde özel programlar düzenlenmesi, vatandaşların ise namaz, dua ve Kur'an tilavetiyle geceyi ihya etmesi bekleniyor.

RECEP, ŞABAN VE RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Üç ayların ilk halkası olan Recep ayının ardından Şaban ayı, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü başlayacak. On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan-ı Şerif ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Böylece ilk oruç, 8 Şubat 2027 sabahı tutulacak.

MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesine denk geliyor. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili ise 22 Ocak 2027 Cuma gecesi idrak edilecek. Üç aylar boyunca idrak edilen bu kandiller, Ramazan ayındaki Kadir Gecesi ile manevi zirveye ulaşacak.

2026-2027 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı (1 Recep): 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe gecesi

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesi

Şaban Ayı Başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma gecesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam dünyasında rahmet ve bereket mevsimi olarak görülüyor. Bu dönemde Müslümanlar ibadetlerini artırıyor, nafile oruç tutuyor, sadaka veriyor ve kandil gecelerini dualarla değerlendiriyor. Recep ve Şaban ayları, oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayına hem bedenen hem de ruhen hazırlanma fırsatı olarak kabul ediliyor.