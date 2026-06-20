TYT YORUMLARI: 2026 TYT nasıldı? Bu yıl YKS TYT zor muydu, kolay mı? TYT Türkçe Matematik soruları kolay mıydı?

Yks 2026 maratonunun ilk ve en kritik aşamalarından biri olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın ardından gözler bu kez soru kitapçıklarından çok adayların yaptığı ilk yorumlara çevrildi. Sınav merkezlerinden çıkan öğrenciler, veliler ve eğitim sürecini yakından takip edenler sosyal medya üzerinden değerlendirmelerini paylaşırken, Tyt'nin genel zorluk düzeyi en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, 2026 TYT nasıldı? Bu yıl YKS TYT zor muydu, kolay mı? TYT Türkçe Matematik soruları kolay mıydı? Detaylar...

TYT YORUMLARI 2026

Sınav sonrasında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, TYT 2026'nın adaylar üzerinde bıraktığı ilk izlenimleri ortaya koydu. Özellikle matematik ve Türkçe testlerine yönelik yorumlar dikkat çekti.

Bir aday, son yılların en kolay TYT sınavlarından birine girdiğini belirterek matematik sorularının oldukça rahat çözülebilecek seviyede olduğunu ifade etti. Aynı paylaşımda Türkçe sorularının da okuduğunu anlama becerisine dayandığı ve dikkatli okuyan adaylar için zorlayıcı olmadığı vurgulandı.

Bir başka değerlendirmede ise sınavın YKS tarihindeki en kolay TYT olabileceği öne sürüldü. Benzer yorumlar yapan birçok öğrenci, özellikle soruların anlaşılır bir dil kullanılarak hazırlandığını ve önceki yıllarda zaman zaman eleştirilen karmaşık soru kalıplarının bu yıl daha az hissedildiğini dile getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında mizahi yorumlar da öne çıktı. Bazı adaylar sınav sırasında karşılaştıkları paragraf ve hikâye içerikli sorular üzerinden esprili değerlendirmelerde bulunurken, bazıları ise sınavın kolay geçmesine rağmen süre problemi yaşadıklarını belirtti.

Paylaşımların genel tablosu incelendiğinde, sınavın zorluk düzeyinden çok süre kullanımı ve dikkat faktörünün öne çıktığı görülüyor. Bu durum, TYT'nin yalnızca bilgi değil aynı zamanda hız ve strateji sınavı olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu.

2026 TYT NASILDI?

Sınavdan çıkan adayların ilk izlenimlerine göre 2026 TYT, geniş bir kesim tarafından "anlaşılır", "net" ve "çözülebilir" olarak tanımlandı. Özellikle soru köklerinin açık olması, adayların soruyu anlamak için ekstra zaman harcamasını engellediğine yönelik yorumların yapılmasına neden oldu.

Bazı öğrenciler, hazırlık sürecinde çözdükleri denemelere benzer bir sınavla karşılaştıklarını ifade etti. Bu görüşü destekleyen yorumlarda, matematik sorularının işlem yoğunluğundan çok temel becerileri ölçmeye yönelik olduğu belirtildi.

Türkçe testine ilişkin değerlendirmelerde ise soruların uzun olmasına rağmen anlaşılabilir olduğu yönünde görüşler öne çıktı. Adaylar, metinlerin dikkatli okunması halinde doğru cevaba ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Öte yandan her sınavda olduğu gibi farklı görüşler de dikkat çekti. Bazı öğrenciler sınavın genel anlamda kolay olduğunu düşünürken, bazıları süre baskısının performanslarını etkilediğini belirtti. Bu nedenle sınavın kolay ya da zor olduğu yönündeki değerlendirmeler kişisel deneyimlere göre farklılık gösterebiliyor.

Sınav merkezlerinin önünde yapılan değerlendirmelerde de öğrencilerin büyük bölümünün moralli olduğu gözlendi. Özellikle hazırlık sürecine uzun yıllar emek veren adaylar, sınavın beklentilerine yakın geçtiğini ifade etti.

BU YIL YKS TYT ZOR MUYDU, KOLAY MI?

TYT 2026 sonrasında en çok sorulan soruların başında sınavın zorluk derecesi geldi. Sosyal medya paylaşımları ve sınav çıkışında yapılan değerlendirmeler dikkate alındığında, adayların önemli bir kısmı sınavı kolay ile orta seviye arasında değerlendirdi.

Bazı adaylar, TYT'nin son yıllardaki sınavlarla karşılaştırıldığında daha erişilebilir bir yapıya sahip olduğunu savundu. Özellikle matematik ve Türkçe testlerinin beklenenden daha rahat geçtiğini düşünen öğrenciler, sınavın yüksek net yapan aday sayısını artırabileceğini ifade etti.

Buna karşılık bazı öğrenciler için süre faktörü yine belirleyici oldu. Soruların çözülebilir olduğunu ancak zamanın yetersiz kaldığını belirten adaylar, sınavın bilgi açısından değil hız açısından zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Sınavın ardından yapılan yorumlarda sıkça vurgulanan bir diğer nokta ise soruların açık ve anlaşılır olmasıydı. Bu durum, adayların soru köklerini anlamak için ekstra çaba harcamadan doğrudan çözüm sürecine odaklanmalarını sağladı.

TYT TÜRKÇE MATEMATİK SORULARI KOLAY MIYDI?

Sınav sonrası yapılan yorumlarda en fazla konuşulan iki test Türkçe ve Matematik oldu. Adayların büyük bölümü Türkçe sorularının anlaşılır bir yapıda hazırlandığını ifade etti. Özellikle dil ve anlatım açısından sade bulunan soru köklerinin, okuduğunu anlama becerisine sahip öğrenciler için avantaj oluşturduğu belirtildi.

Matematik testine ilişkin yorumlarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Birçok aday, matematik sorularının temel kazanımları ölçmeye yönelik olduğunu ve aşırı zorlayıcı işlemler içermediğini dile getirdi. Bu nedenle matematik testinin beklenenden daha rahat geçtiğini belirten yorumların sayısı oldukça fazla oldu.

Bazı öğrenciler ise sınavın kolay görünmesine rağmen süre kullanımında zorlandıklarını ifade etti. Özellikle Türkçe ve matematik arasında denge kurmakta zorlanan adaylar, süre nedeniyle yapabilecekleri bazı soruları boş bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Sosyal medya platformlarında yapılan değerlendirmelerde, Türkçe ve matematik testlerinin TYT'nin genel algısını şekillendiren temel unsurlar olduğu görüldü. İlk izlenimlere göre her iki test de adayların önemli bir bölümü tarafından erişilebilir ve anlaşılır bulundu.

Sınav günü yalnızca adaylar değil, veliler de büyük heyecan yaşadı. Çocuklarının sınava girmesini bekleyen aileler, hazırlık sürecinin ardından sonuçları merakla takip etti.

Veli Mehtap San, sınav sabahı erkenden sınav merkezine geldiklerini belirterek kızına güvendiğini ifade etti. Uzun süren hazırlık döneminin ardından sınav gününün geldiğini söyleyen San, bir anne olarak heyecan yaşadığını ancak kızının emeğine inandığını dile getirdi.

Adaylardan Ecrin Esma San ise okul birincisi olduğunu ve uzun yıllardır düzenli çalıştığını belirterek hedefinin hukuk eğitimi almak olduğunu söyledi. Muhammed Barut da bilgisayar mühendisliği hedeflediğini ve hazırlık sürecinde süre yönetimine odaklandığını ifade etti.

Dil alanında eğitim alan Öykü Naz Özkanlı ise Çin Dili ve Edebiyatı okumak istediğini belirterek TYT sonrasında bir sonraki sınava odaklandığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet