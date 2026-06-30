Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

2019 yılında annesinin başvurusuyla Müge Anlı'nın programında aranan Çekdar Yılmaz'ın akıbeti yıllar sonra netleşti. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Yılmaz, MİT ve Emniyet'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan DEAŞ mensupları arasında yer aldı ve Türkiye'ye getirildi.

2017'DE ORTADAN KAYBOLDU

Çekdar Yılmaz, 2017 yılında birlikte yaşadığı Fatma Develi ile Esenyurt'taki evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi uzun süre kendisinden haber alamayınca polise başvurdu. Yapılan incelemede Develi'nin başka biriyle resmi nikahlı olduğu ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DA ARANMIŞTI

Oğlundan yaklaşık bir buçuk yıl haber alamayan annesi Emine Yılmaz, 2019 yılında Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım istedi. Programda Yılmaz'ın akıbetine ilişkin çeşitli ihtimaller değerlendirilirken, yıllar boyunca kendisinden herhangi bir iz bulunamadı.

MİT VE EMNİYET OPERASYONUYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre Çekdar Yılmaz, geçen ay MİT ve Emniyet'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalanan 10 DEAŞ mensubu arasında yer aldı.

İddiaya göre Yılmaz'ın 2017 yılında Suriye'ye geçtiği, örgütte askeri eğitim aldığı, İdlib'de silahlı faaliyet yürüttüğü ve daha sonra DEAŞ'ın medya yapılanması olarak bilinen "Faruk Ofisi"nde görev yaptığı öne sürüldü. Yılmaz'ın Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan Ali Bora ile turuncu bültenle aranan Ömer Deniz Dündar, Kadir Gözükara ve Hüseyin Peri'nin de Türkiye'ye getirildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Suriye'de yıllarca DEAŞ saflarında bulunduğu belirtilen Hakkı Yüksek'in ifadesine de yer verildi. Yüksek'in, örgüte dini eğitim vaadiyle katıldığını, daha sonra ayrılmak istediğini ancak örgütten kaçamadığını öne sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com