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Neo-nazi saldırgan Arda Küçükyetim cezaevinde öldü

Neo-nazi saldırgan Arda Küçükyetim cezaevinde öldü
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Eskişehir'de neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan ve 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de neo-nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçaklayan ve 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılan Arda Küçükyetim, cezaevinde hayatını kaybetti.

Neo-nazi sembolü bulunan hücum yeleği giyen, kask ve gözlük kullanıp yüzünü maskeyle gizleyen Arda Küçükyetim (20), 12 Ağustos 2024 tarihinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nın çay bahçesinde 5 vatandaşı bıçaklayarak yaralamıştı. O anları cep telefonundan canlı olarak yayınlayan Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Arda Küçükyetim, bulunduğu cezaevinde intihar etti. Küçükyetim'in cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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