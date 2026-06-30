Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir

İran'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan ve Tahran Belediyesi'ne bağlı Hamshahri gazetesi, yayımladığı ön sayfayla uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. Gazetenin kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı, bir keskin nişancı dürbününün hedefinde gösterildi.

Trump'ın hedef tahtasında yer aldığı görselin üzerine büyük puntolarla "İntikam kesindir" ifadesi yazılırken, alt başlıkta ise "Savaş suçlularıyla yüzleşilmelidir" mesajına yer verildi. Gazete, bu ifadelerin İran'ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'e ait olduğunu aktardı.

ÜST DÜZEY DİNCİLERDEN MİSİLLEME ÇAĞRISI

Hamshahri'nin aynı sayısında, ABD ve İsrail'in ortak askeri operasyonlarında öldürülen İranlı üst düzey isimler nedeniyle misilleme yapılmasını isteyen çok sayıda üst düzey din adamının açıklamalarına da yer verildi. Gazete, bu isimlerin açıklamalarını "savaş suçlularına karşı hesap sorulması gerektiği" vurgusuyla okuyucularına sundu.

GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Söz konusu kapak, ABD ile İran arasında son aylarda artan gerilimin gölgesinde yayımlandı. İran yönetimi, ABD ve İsrail'in ortak operasyonlarında ülkenin üst düzey yöneticilerinin hayatını kaybetmesinin ardından birçok kez intikam mesajı vermişti. Yeni dini lider Mücteba Hamaney'in göreve gelmesiyle birlikte Tahran yönetiminin söylemlerinin daha sert bir çizgiye yöneldiği değerlendiriliyor.

HAMSHAHRI İRAN'IN EN ETKİLİ GAZETELERİNDEN BİRİ

1992 yılında kurulan Hamshahri gazetesi, Tahran Belediyesi tarafından yayımlanıyor ve İran'ın en geniş okuyucu kitlesine sahip gazeteleri arasında gösteriliyor. Devlet kurumlarıyla yakın ilişkisi bulunan gazetenin manşetleri, zaman zaman İran yönetiminin kamuoyuna verdiği siyasi mesajların yansıması olarak değerlendiriliyor.