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Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçakla saldırarak 2 kişiyi öldürdü. Saldırganın asıl hedefinin cami imamı olduğu, imamı bulamayınca cemaate saldırdığı belirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, yatsı namazına gelen cemaate bıçakla saldırarak 2 kişiyi öldürmüştü. Camiye gelerek saldırıyı gerçekleştiren şahsın asıl hedefinin caminin imamı olduğu ve olay sonrası camiye gelen imam hatibi bıçakla kovaladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir T.'ye bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir T.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırgan camiye imamı öldürmek için gelmiş

Öte yandan, saldırgan M.A.'nın camiye imamı öldürmek için geldiği, imam camide göremeyince cemaate saldırarak, Musa Y. ve Zübeyir T.'yi öldürdüğü öğrenildi. M.A.'nın saldırısı sonrası sesleri duyan imamın camiye geldiği ancak olayı görünce saldırgandan kaçarak, hayatını kurtardığı bilgisine ulaşıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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