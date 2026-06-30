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Hastane müdürünün darbettiği personel konuştu

Hastane müdürünün darbettiği personel konuştu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürü T.Y., personel A.D.'yi darbettiği iddiasıyla güvenlik kamerasına yansıdı. Valilik inceleme başlattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün darbettiği iddia edilen personel yaşananları anlattı.

Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin müdürü T.Y., iddiaya göre 3 ay önce hastane personeli A.D. ile tartıştıktan sonra ikili arasında arbede yaşandı. T.Y.'nin personeli darbettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Eskişehir Valiliği ise T.Y. ile ilgili inceleme başlattı.

"Hiçbir şey hatırlamıyorum"

Müdürün kendisini darp ettiğini iddia eden A.D., "Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. Daha sonra kurum müdürümüzle bu konu hakkında görüşeceğimiz zaman zaten sosyal medyadan gördüğümüz üzere darbedildiğim açıkça bellidir. İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında ikinci darbedildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım bunlar karşılık bulur. Onun harici zaten görüntülerden görüleceği üzere yine az önce sosyal medyadan gördüm" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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