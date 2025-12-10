Twitter çöktü mü? X çöktü mü? X'te sorun mu var, neden girilmiyor 10 Aralık Çarşamba?

2025 yılıyla birlikte X ( Twitter ) zaman zaman küresel çaplı bağlantı sorunlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bazı dönemlerde kullanıcılar akışın yenilenmemesi, özel mesajlarda aksaklıklar veya giriş hataları gibi problemlerle karşılaşabiliyor. Bu tür teknik sıkıntılar yaşandığında ise "X çöktü mü?", " Twitter'da sorun mu var?", "X neden açılmıyor?" gibi sorular kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?



2025 yılı boyunca X platformunda dönemsel olarak erişim sıkıntıları yaşandı. Belirli günlerde binlerce kullanıcı, özellikle akışın yüklenmemesi, bildirimlerin gecikmesi ve sayfaların yenilenememesi gibi çeşitli sorunları rapor etti. Bu şikâyetler, platformun farklı bölgelerde zaman zaman geniş çaplı kesintilerle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

OLASI NEDENLER: SİBER SALDIRI İDDİALARI VE TEKNİK AKSAKLIKLAR

Elon Musk, bazı kesintilerin organize siber saldırılarla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Bunun yanında teknik uzmanların incelemeleri, yaşanan sorunların bir kısmının veri merkezlerindeki altyapı arızalarından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Veri merkezindeki teknik problemler; giriş işlemlerinden mesajlaşmaya, bildirim servislerinden akışın yenilenmesine kadar birçok temel işlevde aksamalara yol açabiliyor.

Bu değerlendirmeler ışığında "Twitter çöktü mü?" sorusunun kısa ve net yanıtı: Evet.

2025 yılı boyunca farklı zamanlarda platform genelinde ciddi erişim sorunları yaşandı.

X ÇÖKTÜ MÜ?

2025 yılı içerisinde X, birden fazla büyük ölçekli kesintiyle gündeme geldi. Bazı dönemlerde on binlerce kullanıcı aynı anda platforma giriş yapamadığını, DM gönderemediğini veya ana akışın hiç yüklenmediğini bildirdi. Veri merkezlerinde yaşanan altyapı sorunları, platformun temel bileşenlerini etkileyerek kullanıcı deneyimini ciddi ölçüde sekteye uğrattı.

Uzmanlar, bu tür arızaların hem teknik yetersizliklerden hem de zaman zaman karşılaşılan operasyonel sıkıntılardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Dolayısıyla "X çöktü mü?" sorusuna verilebilecek en net yanıt: Evet, platform dönemsel olarak geniş çaplı kesintiler yaşamayı sürdürüyor.

X'TE SORUN MU VAR?

KULLANICILARIN SIKÇA BİLDİRDİĞİ PROBLEMLER

Son zamanlarda kullanıcıların en çok karşılaştığı sorunlar şunlar oldu:

• Akışın yenilenmemesi veya gönderilerin görünmemesi

• Bildirimlerin hiç gelmemesi ya da uzun gecikmelerle iletilmesi

• DM'lerin gönderilememesi veya alınamaması

• Giriş sırasında hata mesajı alınması

• Platformun kimi zaman tamamen erişilemez hâle gelmesi

MUHTEMEL ARIZA KAYNAKLARI

•Altyapı Sorunları : Veri merkezleri ve sunucu altyapısında meydana gelen teknik arızalar temel hizmetleri aksatabilir.

• Siber Saldırı İhtimali: Bazı kesintilerin koordineli saldırılarla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

• Operasyonel Eksiklikler: Personel azaltımı, bakım çalışmalarının gecikmesi veya bütçe kısıtlamaları altyapı dayanıklılığını zayıflatabilir.

• Kullanıcı Taraflı Problemler: İnternet bağlantısı sorunları, cihaz uyumsuzlukları veya uygulama hataları da erişim problemlerine yol açabilir.

X'E NEDEN GİRİLEMİYOR?

Kullanıcıların sıkça yönelttiği "X'e neden giremiyorum?" sorusunun olası yanıtları şu şekildedir:

• Platform Kaynaklı Arızalar: Altyapı hataları ve sistemsel kesintiler erişimi tamamen engelleyebilir.

• Ağ Bağlantısı Sorunları: Wi-Fi veya mobil veri kesintileri platforma bağlanmayı zorlaştırabilir.

• Uygulama Kaynaklı Hatalar: Eski sürüm kullanımı, bozuk önbellek veya cihaz uyumsuzluğu giriş sorunlarına neden olabilir.

• Güvenlik Kısıtlamaları: Şüpheli etkinliklerde hesap geçici olarak kilitlenebilir.

• Bölgesel Engellemeler: Bazı ülkelerde uygulanan teknik veya yasal sınırlamalar erişimi kısıtlayabilir.

