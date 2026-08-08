TV100 CANLI İZLE (GALATASARAY VILLARREAL) TV100 kesintisiz donmadan Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak Galatasaray- Villarreal karşılaşması için TV100 canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar, TV100 üzerinden maçı nasıl izleyebileceğini, yayın akışını ve canlı maç izleme detaylarını araştırıyor. İşte Galatasaray Villarreal maçı TV100 canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri...

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında göstereceği performans futbolseverler tarafından merak edilirken, “Galatasaray Villarreal maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” soruları gündemde yer alıyor.

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'daki RAMS Park'ta gerçekleşecek karşılaşma, TV100 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Galatasaray'ın hazırlık maçları programında Villarreal karşılaşmasının RAMS Park'ta oynanacağı kulüp tarafından da açıklanmıştı.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Villarreal hazırlık karşılaşması, TV100 kanalından ve S Sport Plus platformundan canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen yayıncı kanal ve platform üzerinden takip edebilecek.

Sezon öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik heyetin oyuncu tercihleri ve takımın sahadaki performansı merakla bekleniyor. Villarreal karşısında alınacak sonuç kadar takımın oyun yapısı ve yeni sezon öncesindeki son durumunun da taraftarların dikkatini çekmesi bekleniyor.

Galatasaray-Villarreal maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, platformun canlı yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.

TV100 GALATASARAY VILLARREAL MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Villarreal maçının yayıncılarından biri olan TV100, farklı platformlar üzerinden izleyicilere ulaşacak. Kanalı takip etmek isteyen kullanıcılar, uydu ve dijital yayın platformlarındaki kanal bilgilerini kullanabilecek.

TV100; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallardan izlenebiliyor.

TV100'ün canlı yayınını takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın seçeneğini de kullanabilir.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçı olacak. Galatasaray'ın resmi programında da Villarreal karşılaşması 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta gösteriliyor.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Villarreal karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak. Villarreal'in resmi açıklamasında da karşılaşmanın Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Villarreal'in karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak. Galatasaray'ın resmi açıklamasına göre karşılaşma 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

İspanyol ekibi Villarreal de kendi resmi sitesinde mücadelenin İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacağını doğruladı.

TV100 CANLI YAYIN

TV100'ü güncel frekans bilgileri ile uydu yayını üzerinden veya TV100'ün resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A (42E)

Frekans: 11837 - 12729 MHz

Sembol: 30.000

Polarizasyon: V (Dikey)