Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AK Parti'ye mi geçiyor, ne açıklama yapıtı? Son dakika... Eren Ali Bingöl CHP'den AK Parti'ye mi geçti?

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den ayrılarak Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu. Siyasi kulislerde konuşulan gelişmelerin ardından "Eren Ali Bingöl CHP'den Ak Parti'ye mi geçti?", "Parti değiştirdi mi?" ve "Resmi bir açıklama yapıldı mı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Eren Ali Bingöl hakkındaki iddiaların aslı ne? İşte son dakika gelişmeleri ve konuya ilişkin yapılan açıklamalar haberin devamında.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün Ak Parti'ye geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Sinan Burhan, Bingöl'ün yüzde 90 ihtimalle Ak Parti'ye katılacağını öne sürerken, Aytunç Erkin ise Bingöl'ün, "İstifa edeceğim. Cumhurbaşkanının da onayı olduğu zaman Ak Parti'ye geçeceğim ve 5 belediye meclis üyesi de yanımda olacak" dediğini iddia etti. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Sinan Burhan, Eren Ali Bingöl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle çeşitli konularda görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

" Eren Ali Bingöl'ün mevcut İBB yönetimiyle ihtilafı olduğunu biliyoruz. Gecekondu ve imar uygulamalarıyla ilgili. Tuzla'da hizmetler noktasında İBB'nin yeterli desteğinin olmadığı görüşünde. Bu minvalde önümüzdeki günlerde kendisinin Ak Parti'ye yüzde 90 ihtimalle geçeceğini düşünüyorum."

Burhan ayrıca, kulislerde adı geçen Eyüpsultan Belediyesi için ise şu aşamada net bir durum görmediğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANINA İLETTİ" İDDİASI

Gazeteci Aytunç Erkin de Burhan'ın açıklamalarına destek veren bir iddiayı paylaştı. Erkin, Eren Ali Bingöl'ün yakın çevresine şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

"İstifa edeceğim ve Cumhurbaşkanına ilettik. Cumhurbaşkanının da onayı olduğu zaman Ak Parti'ye geçeceğim ve 5 belediye meclis üyesi de yanımda olacak."

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl veya AK Parti cephesinden söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.