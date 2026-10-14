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Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönem öncesinde TÜVTÜRK ile TURKA arasında önemli bir gelişme yaşandı. TURKA, mevcut TÜVTÜRK araç muayene operasyonlarının tamamını devralmak üzere görüşmelere başladı. Peki, TÜVTÜRK satıldı mı? TÜVTÜRK kime devredildi? Araç muayenesini hangi firma yapacak? Detaylar...

TÜVTÜRK SATILDI MI?

TÜVTÜRK'ün mevcut araç muayene operasyonlarının tamamının TURKA tarafından devralınmasına yönelik görüşmeler başladı. TURKA, Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027 itibarıyla üstlenmeye hazırlanırken mevcut TÜVTÜRK istasyonlarını da hizmet ağına dahil etmek amacıyla harekete geçti.

ForInvest Haber'e gönderilen açıklamaya göre, taraflar arasında devralma görüşmelerinin çerçevesini belirleyen bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Anlaşmayla birlikte mevcut araç muayene operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmeler için karşılıklı mutabakat sağlandı.

Ancak TÜVTÜRK istasyonlarının devralınmasına ilişkin sürecin sonucu henüz netleşmedi. Mevcut operasyonların TURKA ağına dahil edilip edilmeyeceği, taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre belli olacak.

TÜVTÜRK KİME DEVREDİLDİ?

TÜVTÜRK'ün mevcut araç muayene operasyonlarının TURKA tarafından devralınmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Taraflar arasında imzalanan iyi niyet anlaşması, devralma sürecine ilişkin görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor. Bu aşamada istasyonların devrine ilişkin kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor.

15 Ağustos 2027'de araç muayene hizmetlerini üstlenecek olan TURKA, yeni dönem öncesinde Türkiye genelindeki istasyon ağına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bir yandan yeni araç muayene istasyonları için altyapı yatırımlarına devam ederken diğer yandan mevcut TÜVTÜRK operasyonlarının tamamını devralmak üzere görüşmeler yürütüyor.

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, görüşmelerin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, 2025 yılında araç muayene ihalesini kazanmalarının ardından hazırlık çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Ezer, mevcut sistemin ihtiyaçlarının ve iyileştirilmesi gereken alanların uluslararası iş ortaklarıyla birlikte değerlendirildiğini, altyapı yatırımları için çalışmalara başlandığını ifade etti.

Ezer, TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2025'te ihaleyi kazanmamızla başlayan süreçte hızla yol aldık. Uluslararası alanda yetkin iş ortaklarımızla araç muayene sisteminin ihtiyaçlarını ve iyileştirme alanlarını belirledik, altyapı yatırımlarımız için çalışmalara başladık. İstanbul'daki örnek merkezimizde yeni nesil araç muayene yaklaşımımızı tanıttık. Şimdi de TÜVTÜRK operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmeleri yürütmek üzere karşılıklı mutabakatla yeni bir adım attık. İmzaladığımız iyi niyet anlaşması, bu görüşmelerin çerçevesini oluşturuyor"

ARAÇ MUAYENESİNİ HANGİ FİRMA YAPACAK?

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni dönem 15 Ağustos 2027 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten itibaren hizmetleri TURKA üstlenecek. Şirket, yeni dönem öncesinde Türkiye genelinde ihtiyaçlara uygun bir istasyon ağı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TURKA'nın mevcut TÜVTÜRK operasyonlarını devralmaya yönelik görüşmeleri de bu hazırlık sürecinin bir parçasını oluşturuyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde mevcut araç muayene istasyonlarının TURKA'nın belirlediği hizmet standartlarına uygun şekilde dönüştürülmesi planlanıyor.

Planlanan dönüşüm kapsamında istasyonların fiziki koşullarının yenilenmesi, araç muayene ekipmanlarının geliştirilmesi ve dijital sistemlerin modernize edilmesi öngörülüyor. Şirket, yeni hizmet modelinin gerektirdiği altyapıyı oluşturmayı ve araç sahiplerine Türkiye genelindeki merkezlerde ortak hizmet standartları sunmayı hedefliyor.

TURKA Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer, mevcut istasyonların devralınması ihtimaline ve dönüşüm planlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Görüşmelerin sonucuna göre istasyonları devralırsak bunları programımızın bir parçası olarak TURKA standartlarında dönüştüreceğiz. Fiziki koşulları yenileyecek, muayene ekipmanlarını ve dijital sistemleri geliştirecek, yüksek teknolojiye dayalı hizmet modelimizin gerektirdiği altyapıyı oluşturacağız. Araç sahiplerine vaat ettiğimiz yeni nesil muayene hizmetini, TURKA ağına dahil olacak tüm merkezlerde aynı standartlarla sunacağız"

TÜVTÜRK İSTASYONLARINDA YENİLEME PLANI

TURKA'nın planlamasına göre, devralma görüşmelerinin olumlu sonuçlanması halinde mevcut TÜVTÜRK istasyonları yeni hizmet ağına dahil edilecek. İstasyonların fiziki koşullarının iyileştirilmesi, muayene ekipmanlarının geliştirilmesi ve dijital sistemlerin yenilenmesi hedefleniyor.

Şirket, Türkiye genelindeki istasyon ağını oluştururken bölgelerin ihtiyaçlarını ve hizmet kapasitesini dikkate almayı planlıyor. Yeterli kapasiteye sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış ve hizmet kalitesini esas alan bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Halis Ezer, istasyon ağına ilişkin planlamalarını şu sözlerle açıkladı:

"İstasyon ağımızı her bölgenin ihtiyacını gözeterek oluşturuyoruz. Önceliğimiz, yüksek teknolojiyle donatılmış, yeterli kapasiteye sahip ve hizmet kalitesini esas alan bir araç muayene ağı oluşturmak."

TURKA'NIN ULUSLARARASI İŞ ORTAKLARI

Metgün Grup çatısı altında faaliyet gösteren TURKA, araç muayene hizmetleri için uluslararası deneyime sahip iş ortaklarıyla çalışmalar yürütüyor. Şirketin iş ortakları arasında ABD merkezli Opus Group, İspanya merkezli Itversia Gestión S.L. ve Arjantin merkezli VTV Norte S.A. bulunuyor.

TURKA, söz konusu kuruluşların araç muayene sektöründeki deneyimlerinden yararlanarak uluslararası uzmanlığı Türkiye'deki yerel deneyimle bir araya getirmeyi amaçlıyor. Şirketin yeni dönem hizmet modelinde teknoloji, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de araç muayene hizmetlerinin 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA tarafından üstlenilmesi öncesinde çalışmalar devam ediyor. TÜVTÜRK'ün mevcut operasyonlarının tamamının devralınmasına yönelik görüşmelerin sonucu ise henüz kesinleşmiş değil. Sürecin nasıl sonuçlanacağı, taraflar arasındaki görüşmelerin ardından netlik kazanacak.