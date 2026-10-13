Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde husumetli iki grubun Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta çıkan tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kaçan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Çankaya Mahallesi Tanberk Sokak'ta husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, F.A'nın vücuduna isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı, tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan 2'si çocuk yaştaki 5 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve S.A. tutuklandı.