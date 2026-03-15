TUS SORU KİTAPÇIĞI & CEVAP ANAHTARI: TUS/1 soru ve cevapları yayınlandı mı? TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem sınavları bugün, 15 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. TUS/1 kapsamında Temel Tıp Bilimleri Testi sabah saat 10.15'te başlarken, günün ikinci oturumu olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise 14.45'te uygulanıyor. Peki, TUS/1 soru ve cevapları yayınlandı mı? TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

TUS/1 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2026 TUS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınavın tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından gün içinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanmasıyla kendi performanslarını değerlendirebilecek ve hangi konularda güçlü veya eksik olduklarını görebilecekler. ÖSYM'nin resmi duyuruları takip edilerek, TUS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarına hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacak.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı TUS/1 sınav sonuçları, 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınav başarı durumlarını öğrenebilecek ve 2026 yılı TUS yerleştirme sürecine ilişkin sonraki adımları planlayabilecekler.

Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi, TUS maratonuna hazırlanan adaylar için kritik öneme sahip. Bu tarih ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmuş olup, adayların sınav sonrası performanslarını doğru bir şekilde takip etmeleri açısından önem taşıyor.

TUS/1 SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, TUS/1 sınav ve yerleştirme sonuçlarına, T.C. Kimlik veya Y.U. numaraları ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişebilecekler.

Ayrıca, ÖSYM'nin resmi mobil uygulamaları üzerinden de sınav sonuçlarına ulaşmak mümkün. Bu sayede adaylar, bilgisayar başında olmasa dahi sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilecekler.

TUS SORU KİTAPÇIĞI & CEVAP ANAHTARI

Sınav sonrası adaylar, TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırarak ön değerlendirme yapabilecekler. Özellikle Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi için ayrı ayrı yayınlanacak cevap anahtarları, adayların hangi sorularda doğru veya yanlış yaptığını net şekilde görmelerine imkan tanıyacak.

ÖSYM, her dönem olduğu gibi TUS/1 için de soru kitapçığı ve cevap anahtarını AİS üzerinden erişime açacak ve adayların sınav sonrası değerlendirme süreçlerini destekleyecek.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 TUS 2. dönem başvuru işlemleri 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem için başvuru yapacak adaylar, bu tarihler arasında gerekli belgelerle başvurularını tamamlayabilecekler.

TUS/2 dönem başvurularının tarihleri, adayların yıl içindeki planlamalarını yapmaları açısından kritik. Bu süreç, birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci döneme hazırlanacak adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.