Türkiyte İtalya maçı hangi kanalda, Türkiyte İtalya ne zaman, nerede oynanacak?

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Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya karşısında ilk puanlarını almak için sahaya çıkıyor. 28 Eylül Pazartesi akşamı oynanacak kritik mücadele, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitleyecek. Tarihinde İtalya'yı henüz yenemeyen Türkiye, Bursa'da bu seriyi bozmayı hedefliyor. Peki, Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, nerede oynanacak? Milli maçla ilgili tüm detaylar haberimizde…

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde zorlu bir virajın eşiğinde. Grubun ilk maçında Fransa karşısında sahadan eli boş dönen Ay-Yıldızlılar, bu kez Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden İtalya'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler "Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda?", "Türkiye-İtalya maçı saat kaçta?" ve "Türkiye-İtalya maçı nerede oynanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte milli maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve platform bilgileri…

Türkiye ile İtalya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon başında takip etmek isteyen futbolseverler, ATV'nin yanı sıra kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de maçı izleyebilecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Milli maç, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci sınavında İtalya ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde veya yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin mücadele öncesinde güncel bilgileri takip etmesi önem taşıyor.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçına Bursa ev sahipliği yapacak. Mücadele, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak. Ay-Yıldızlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak İtalya karşısında gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.

ATV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Maçı uydu, kablo veya IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için ATV'nin kanal numaraları şöyle:

Kablo TV: 24. kanal

D-Smart: 25. kanal

Digiturk: 25. kanal

Tivibu: 24. kanal

Turkcell TV+: 24. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Ayrıca resmi internet siteleri üzerinden yapılan canlı yayınlarda yoğunluk nedeniyle kesintiler yaşanabileceği unutulmamalı.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bursa'daki mücadelede düdük, İngiliz hakem Michael Oliver'da olacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem olarak Darren England görev yapacak. Maçın VAR koltuğunda ise Stuart Attwell oturacak.

AY-YILDIZLILAR TARİHİ BİR İLK PEŞİNDE

Türkiye, bugüne kadar oynadığı maçlarda İtalya'yı hiç yenemedi. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Bursa'da bu seriyi sona erdirerek hem tarihi bir galibiyete imza atmak hem de Fransa yenilgisinin yarasını sarmak istiyor.

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki maç takvimi şöyle:

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya (21.45)

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye (21.45)

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye (21.45)

12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika (20.00)

15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye (22.45)