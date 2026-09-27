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Sakarya Akyazı'da uyuşturucudan tutuklanan şüpheli, 'Akyazı'nın baronu de' dedi

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Sakarya Akyazı'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine sevk edilirken gazetecilere 'Çek çek at, Akyazı'nın baronu de' dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çek çek at, Akyazı'nın baronu de" dedi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İnönü Mahallesi Ada Caddesi üzerinde devriye görevi yürüttüğü sırada durumundan şüphelendiği S.O.'yu durdurdu. Şahsın yapılan kaba üst aramasında, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

"Çek çek at, Akyazı'nın baronu de"

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.O., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri eşliğinde cezaevi aracına bindirildiği sırada gazetecilerin "Akyazı'da uyuşturucu satıcılığı yaptığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren S.O., "Çek çek at, Akyazı'nın baronu de" dedi. Çok sayıda suç kaydı olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Hadi bak işine kardeşim" ifadelerini kullanan şüpheli daha sonra araca bindirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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