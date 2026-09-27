Haberler

Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Sıla, son konserinde tercih ettiği iddialı sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı kırmızı tonların hakim olduğu kombininde büstiyer, kısa ceket ve pantolonu bir araya getiren sanatçı; bağcık ve pencere detaylarıyla sahne stilini daha da çarpıcı hale getirdi.

  • Sıla, konser sahnesine kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan tek renkli bir kombinle çıktı.
  • Kostümde bağcıklar, pencere detayları ve kesimlerle hareketli bir görünüm oluşturuldu.
  • Sahne görünümü uzun küpeler ve geriye doğru şekillendirilmiş ıslak görünümlü saç modeliyle tamamlandı.

Sıla, sahne performansının yanı sıra bu kez tercih ettiği kırmızı kostümle öne çıktı. Sanatçının baştan aşağı tek renk üzerine kurduğu sahne stili gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Konser sahnesine kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan bir kombinle çıkan Sıla, tek renk tercihine rağmen detaylarla oldukça hareketli bir görünüm yakaladı. Kostümde kullanılan bağcıklar ve pencere detayları, sahne stilinin iddialı tarafını öne çıkardı. Baştan aşağı kırmızı tonların tercih edilmesi ise sanatçının görünümünü daha çarpıcı hale getirdi. Sıla'nın sahne için seçtiği parçalar, klasik konser kostümlerinden farklı olarak daha cesur ve dikkat çekici bir çizgi taşıdı.

KOSTÜMÜN EN DİKKAT ÇEKEN DETAYI BÜSTİYER OLDU

Kombinin merkezinde yer alan büstiyer, kısa ceketle birlikte kullanıldı. Alt bölümde tercih edilen pantolon ise üst parçalarla aynı renk tonunda tutuldu. Böylece Sıla, tepeden tırnağa kırmızı rengin hakim olduğu bütünlüklü bir sahne görünümü oluşturdu. Kostümdeki kesimler, bağcıklar ve açıklık detayları da sanatçının sahnedeki iddialı stilini destekledi.

ISLAK GÖRÜNÜMLÜ SAÇLARIYLA TAMAMLADI

Sıla'nın sahne görünümünde yalnızca kıyafeti değil, saç ve aksesuar tercihleri de öne çıktı. Ünlü şarkıcı, kırmızı kostümünü uzun küpeler ve ıslak görünümlü saç modeliyle tamamladı. Saçlarının geriye doğru şekillendirilmesi, kostümün detaylarını daha görünür hale getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Yargıtay'dan sıfır araç sahiplerini ilgilendiren karar! Tavandaki boya kabarması gizli ayıp sayıldı, araç değiştirilecek

Tavandaki o kusur yetti! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları
Türkiye maçı öncesi İtalya'da deprem: Tam 10 futbolcu kadro dışı

Türkiye maçı öncesi deprem! Tam 10 futbolcuyu kadro dışı bıraktılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Karşısında Hürrem Sultan'ı gördü

Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken kapısı çaldı! Açınca gözlerine inanamadı
Alzheimer ve Parkinson'la mücadele eden 82 yaşındaki ressam, portakal kabuklarını sanata dönüştürüyor

Alzheimer onu durduramadı! Portakal kabuklarıyla tablo yapıyor
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Kanserle mücadele eden usta oyuncuyu rol arkadaşı yalnız bırakmadı
19 yıllık faili meçhul dosyasında iki tutuklama! Fadime Görgülü'nün ağabeyi ile yengesi için hesap vakti

19 yıllık karanlığın ardındaki sır perdesi aralandı!
Fenerbahçe'ye transfer yasağının gelmesine neden olan rakam ortaya çıktı

F.Bahçe'nin transfer yasağını kaldırmak için ödeyeceği para belli oldu
Yeni Parti Esenyurt seçiminde ortalık karıştı! Kongre yarıda kaldı

Yeni Parti'de tekmeli tokatlı kavga! Kongre yarıda kaldı