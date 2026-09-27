Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialı

Sıla'nın sahne kostümü olay yaratacak cinsten! Her detayı ayrı iddialıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı Sıla, son konserinde tercih ettiği iddialı sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı kırmızı tonların hakim olduğu kombininde büstiyer, kısa ceket ve pantolonu bir araya getiren sanatçı; bağcık ve pencere detaylarıyla sahne stilini daha da çarpıcı hale getirdi.
- Sıla, konser sahnesine kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan tek renkli bir kombinle çıktı.
- Kostümde bağcıklar, pencere detayları ve kesimlerle hareketli bir görünüm oluşturuldu.
- Sahne görünümü uzun küpeler ve geriye doğru şekillendirilmiş ıslak görünümlü saç modeliyle tamamlandı.
Sıla, sahne performansının yanı sıra bu kez tercih ettiği kırmızı kostümle öne çıktı. Sanatçının baştan aşağı tek renk üzerine kurduğu sahne stili gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
BAŞTAN AŞAĞI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Konser sahnesine kırmızı büstiyer, kısa ceket ve pantolondan oluşan bir kombinle çıkan Sıla, tek renk tercihine rağmen detaylarla oldukça hareketli bir görünüm yakaladı. Kostümde kullanılan bağcıklar ve pencere detayları, sahne stilinin iddialı tarafını öne çıkardı. Baştan aşağı kırmızı tonların tercih edilmesi ise sanatçının görünümünü daha çarpıcı hale getirdi. Sıla'nın sahne için seçtiği parçalar, klasik konser kostümlerinden farklı olarak daha cesur ve dikkat çekici bir çizgi taşıdı.
KOSTÜMÜN EN DİKKAT ÇEKEN DETAYI BÜSTİYER OLDU
Kombinin merkezinde yer alan büstiyer, kısa ceketle birlikte kullanıldı. Alt bölümde tercih edilen pantolon ise üst parçalarla aynı renk tonunda tutuldu. Böylece Sıla, tepeden tırnağa kırmızı rengin hakim olduğu bütünlüklü bir sahne görünümü oluşturdu. Kostümdeki kesimler, bağcıklar ve açıklık detayları da sanatçının sahnedeki iddialı stilini destekledi.
ISLAK GÖRÜNÜMLÜ SAÇLARIYLA TAMAMLADI
Sıla'nın sahne görünümünde yalnızca kıyafeti değil, saç ve aksesuar tercihleri de öne çıktı. Ünlü şarkıcı, kırmızı kostümünü uzun küpeler ve ıslak görünümlü saç modeliyle tamamladı. Saçlarının geriye doğru şekillendirilmesi, kostümün detaylarını daha görünür hale getirdi.