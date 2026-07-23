Türkiye yarı final rakibi kim? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi yarı final maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 VNL Milletler Ligi’nde önemli bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, turnuvanın çeyrek final karşılaşmasında Kanada’yı saf dışı bırakarak adını son dört takım arasına yazdırdı. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi yarı final maçı ne zaman? Türkiye yarı final rakibi kim? Detaylar...

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2026 VNL Milletler Ligi’nde yoluna devam eden Filenin Sultanları, yarı final mücadelesini 25 Temmuz Cumartesi günü oynayacak.

VNL MİLLETLER LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VNL Milletler Ligi yarı final karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye’nin yarı final mücadelesi saat 14.30’da başlayacak. Filenin Sultanları’nın rakibi ise ABD - Çin karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.

ABD ile Çin arasındaki voleybol mücadelesi bugün saat 14.30’da oynanacak. Bu karşılaşmanın galibi, VNL Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi olacak.

Turnuvada yarı final aşamasına kalan ekipler, final bileti için mücadele edecek. Filenin Sultanları da bu kritik karşılaşmada galibiyet alarak finale yükselmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın VNL Milletler Ligi yarı finalindeki rakibi henüz belli olmadı.

Filenin Sultanları’nın karşılaşacağı takım, bugün oynanacak ABD - Çin maçının ardından kesinleşecek. ABD ve Çin arasında oynanacak mücadeleyi kazanan ekip, yarı finalde Türkiye’nin karşısına çıkacak.

ABD - Çin voleybol karşılaşması bugün saat 14.30’da başlayacak. Maç sonucunun ardından Türkiye’nin yarı final rakibi netlik kazanacak.

2026 VNL Milletler Ligi’nde yarı final heyecanı devam ederken, Filenin Sultanları turnuvadaki mücadelesini sürdürmeye hazırlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada galibiyetinin ardından yarı finalde sahaya çıkacak.