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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, 26 Kasım 2026'da oynanan karşılaşmaları galibiyetle tamamlayarak UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un haftayı dört galibiyetle kapatmasının ardından güncellenen sıralamada Türkiye, 54.675 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Beşiktaş ve Trabzonspor'un galibiyeti Türkiye’ye kaç puan getirdi? İşte detaylar.

TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

27 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 54.675 puanla 9. sırada bulunuyor. Sekizinci basamaktaki Hollanda 57.395 puana sahipken, Türkiye'nin hemen arkasında 47.612 puanla Yunanistan yer alıyor.

Türkiye ile Hollanda arasındaki puan farkı 2.720 olarak hesaplanıyor. Türkiye, 10. sıradaki Yunanistan'ın ise 7.063 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİ TÜRKİYE'YE KAÇ PUAN GETİRDİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyet, ülke puanı hesaplamasında 2 puan üzerinden değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katılması nedeniyle Galatasaray'ın galibiyetinin ülke puanına katkısı 0,4 puan oldu.

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşısında aldığı galibiyet de ülke puanına 0,4 puan kazandırdı. Böylece iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferleri toplam 0,8 puanlık katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN GALİBİYETLERİ ÜLKE PUANINA NE KADAR KATKI SAĞLADI?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor da CSKA Sofya karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti.

Bu iki galibiyetin her biri Türkiye'nin ülke puanına 0,4 puan katkı sağladı. Böylece Beşiktaş ve Trabzonspor toplam 0,8 puan kazandırdı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin katkısıyla birlikte dört temsilcimizin galibiyetleri Türkiye'ye toplam 1,6 puan getirdi.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

27 Kasım 2026 itibarıyla UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 20 basamakta yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İngiltere – 109.019

2. İtalya – 93.446

3. İspanya – 87.743

4. Almanya – 86.259

5. Fransa – 73.439

6. Portekiz – 70.150

7. Belçika – 65.250

8. Hollanda – 57.395

9. Türkiye – 54.675

10. Yunanistan – 47.612

11. Çekya – 47.125

12. Polonya – 46.125

13. Danimarka – 42.306

14. Norveç – 41.612

15. Güney Kıbrıs – 35.443

16. İsviçre – 32.200

17. Avusturya – 30.050

18. Macaristan – 29.562

19. Hırvatistan – 27.906

20. İskoçya – 27.250

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANINDAKİ RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR?

Türkiye'nin sıralamada önünde bulunan Hollanda ile arasındaki fark 2.720 puana geriledi. Hollanda'nın Avrupa kupalarındaki temsilcilerinden PSV, Real Madrid'e 5-1 mağlup olurken Feyenoord da Porto karşısında sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın Villarreal'e, Yunanistan ekibi AEK'nin ise Como'ya mağlup olması da bu ülkelerin puan mücadelesini etkileyen sonuçlar arasında yer aldı.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki dört temsilcisinin de haftayı galibiyetle tamamlaması, ülke puanı sıralamasında 9. basamağın korunmasını sağladı.